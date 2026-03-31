Κοινή έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή απηύθυναν η Κίνα και το Πακιστάν.

Παράλληλα τόνισαν την ανάγκη έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τηλεγραφήματα των Reuters και Xinhua, οι δύο χώρες παρουσίασαν μια πεντασέλιδη πρωτοβουλία με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η πρόταση περιλαμβάνει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την προστασία των αμάχων και την αποφυγή επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους, καθώς και την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, προβλέπει την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας των θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων και την επανεκκίνηση των πολιτικών διαπραγματεύσεων.

Οι δύο χώρες υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή οικονομία, καλώντας όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Τέλος, ζήτησαν την άμεση προστασία των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.