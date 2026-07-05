Το Πεκίνο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των καθιερωμένων ετήσιων ναυτικών γυμνασίων σε συνεργασία με τη Μόσχα. Οι κοινές ασκήσεις των δύο χωρών είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα και αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες ζώνες κοντά στις κινεζικές ακτές.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων ελιγμών, οι ναυτικές δυνάμεις της Κίνας και της Ρωσίας θα προχωρήσουν σε προγραμματισμένες περιπολίες σε στρατηγικές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, επιβεβαιώνοντας τη συχνή επιχειρησιακή τους σύμπλευση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι δύο χώρες λειτουργούν πλέον ως στενοί οικονομικοί και γεωπολιτικοί σύμμαχοι στην παγκόσμια σκακιέρα.

Η συμμαχία τους έχει βαθύνει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενη από την κοινή επιθυμία των δύο υπερδυνάμεων να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και να προβάλουν ένα εναλλακτικό μοντέλο ισχύος στη διεθνή σκηνή.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών πραγματοποιούν εδώ και χρόνια κοινά γυμνάσια, τα οποία πλέον παρακολουθούν με καχυποψία πολλές χώρες – κυρίως Δυτικές—στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Το κινεζικό και το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια «Joint Sea-2026», τα οποία θα διεξαχθούν «στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Τσινγκντάο», ένα σημαντικό στρατιωτικό λιμάνι και παραθαλάσσιο θέρετρο στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

«Μετά τα κοινά αυτά γυμνάσια, μέρος των δυνάμεων των δύο χωρών θα συμμετάσχει σε κοινή θαλάσσια περιπολία σε θαλάσσια ζώνη του Ειρηνικού», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή «έχει στόχο να απαντήσει στο σύνολο των προκλήσεων ασφαλείας και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», σημείωσε το κινεζικό υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει το μέγεθος των δυνάμεων που θα κινητοποιηθούν.

Τα κοινά αυτά γυμνάσια Ρωσίας- Κίνας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από το 2012.