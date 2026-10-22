Η Κίνα και η Ρωσία κατήγγειλαν τις «καταστροφικές εξωτερικές παρεμβάσεις» στην Ευρασία ως βασικό παράγοντα που υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την επίσκεψη του κινέζου πρωθυπουργού στη Ρωσία.

«Η Κίνα υποστηρίζει τη Ρωσία στη διαφύλαξη της ασφάλειας, της σταθερότητας, της εθνικής της ενότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας της, καθώς και της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση ξένων δυνάμεων στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας», αναφέρει επίσης το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Λι Τσιάνγκ στη Ρωσία.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν καθώς και με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες Τετάρτη. Ο Λι Τσιάνγκ επισκέφθηκε την Αγία Πετρούπολη σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε επίσης στην Αγία Πετρούπολη με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, αναφέρθηκε στην πιθανή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν. «Οι κινέζοι φίλοι μας, οικοδεσπότες της συνόδου του APEC, ασχολούνται με την προετοιμασία» αυτής της συνάντησης, δήλωσε.

«Κίνα και Ρωσία θα υποστηρίζουν πάντα σταθερά η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη συμφέροντα και μείζονες ανησυχίες», αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν. Αμφότερες τονίζουν ότι «οι καταστροφικές εξωτερικές παρεμβάσεις είναι ο κύριος παράγοντας που υπονομεύει σήμερα τη σταθερότητα» στην Ευρασία, υπογραμμίζεται.