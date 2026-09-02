Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Κίνα και η Ρωσία δήλωσαν την προθυμία τους να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής διαδρομής της Αρκτικής, η οποία αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παραδοσιακές διαδρομές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης παραμένουν ευάλωτες σε διαταραχές. Ο υπουργός Μεταφορών της Κίνας Liu Wei και ο Alexey Likhachev, γενικός διευθυντής της Rosatom – της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής – δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στη διαδρομή.

Το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι ο Liu εξέφρασε την ελπίδα πως η Κίνα και η Ρωσία θα επικεντρωθούν στην «επέκταση της κλίμακας της ναυτιλίας και στη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλιακής διαδρομής της Αρκτικής, ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική και εμπορική ανάπτυξη και των δύο χωρών, καθώς και στη σταθερότητα των περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού».

Ο Likhachev δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να βελτιώσει τις λιμενικές υπηρεσίες για τα πλοία που διέρχονται από τη διαδρομή και να εμβαθύνει την εκπαίδευση των μελών των πολικων πληρωματων. Η Διαδρομή της Βόρειας Θάλασσας – που εκτείνεται στις αρκτικές ακτές της Ρωσίας από τη Θάλασσα του Μπάρεντς μέχρι το Βερίγγειο Πορθμό – ήταν στο παρελθόν ως επί το πλείστον αδιάβατη, αλλά το λιώσιμο των πολικών πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής και η πρόοδος στην τεχνολογία των παγοθραυστικών την καθιστούν τώρα πιο προσβάσιμη.

«Η ελκυστικότητα της είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς οι παραδοσιακές διαδρομές, όπως η Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό του Ορμούζ, γίνονται πιο επικίνδυνες», δήλωσε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Alicia Garcia-Herrero, ανώτερη συνεργάτις στο Bruegel, ένα think tank με έδρα τις Βρυξέλλες. Είναι επίσης επικεφαλής οικονομολόγος Ασίας – Ειρηνικού της γαλλικής επενδυτικής τράπεζας Natixis.

Η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ – μιας ζωτικής σημασίας πλωτής οδού που σε καιρό ειρήνης διαχειριζόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου – έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει τους τελευταίους έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, ωθώντας τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις εμπορικές τους οδούς και τα δίκτυα εφοδιασμού τους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι η αρκτική διαδρομή είχε ξεκινήσει τακτική εμπορική λειτουργία, με την κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία Sea Legend να εγκαινιάζει μια εβδομαδιαία καλοκαιρινή γραμμή που συνδέει την Κίνα με ευρωπαϊκά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένου του Ρότερνταμ της Ολλανδίας και του Φέλιξστοουν της Βρετανίας.

Ανέφερε ότι η διαδρομή μείωσε σχεδόν στο μισό τον τυπικό χρόνο διέλευσης των 40 ημερών για αποστολές μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία θα μεταφέρει ευαίσθητα στη θερμότητα αγαθά, όπως μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, μπαταρίες ισχύος και φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Η Garcia-Herrero δήλωσε ότι ενώ οι προγραμματισμένοι όγκοι παρέμειναν σχετικά μικροί – εν μέρει επειδή τα πλοία της Αρκτικής θα εχουν μέγεθος μόνο το ένα πέμπτο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που διασχίζουν τη Διώρυγα του Σουέζ – τα σταθερά χρονοδιαγράμματα και οι τιμές της υπηρεσίας θα επέτρεπαν στις αλυσίδες εφοδιασμού την ενσωμάτωση των διαμετακομίσεων στην Αρκτική.

Άλλα κράτη επιδιώκουν επίσης να αξιοποιήσουν το πέρασμα της Αρκτικής, με τη Νότια Κορέα να στέλνει το πρώτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για να δοκιμάσει τη διαδρομή, προ ημερών. Μακροπρόθεσμα, η Κίνα σχεδιάζει να διατηρεί σταθερές λειτουργίες κατά μήκος της διαδρομής για τέσσερις μήνες κάθε χρόνο, ανέφερε το Xinhua.

Πηγή: South China Morning Post