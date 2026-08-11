Ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα από την Κίνα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα έντομα, προκαλώντας παράλληλα ιδιαίτερη αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φορητή συσκευή της Photon Matrix, εταιρείας με έδρα την πόλη Τσανγκζού της επαρχίας Τζιανγκσού, κέρδισε την προσοχή του κοινού μετά τη δημοσιοποίηση εντυπωσιακών βίντεο από τη χρήση της στην Αυτόνομη Νομαρχία Αλτάι, στη βορειοδυτική Κίνα.

Το ενδιαφέρον για την καινοτόμα αυτή πρόταση ξεπερνά ήδη τα σύνορα της χώρας, καταγράφοντας σημαντική εμπορική επιτυχία και αυξημένες πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού τους τελευταίους μήνες.

Η ειδοποιός διαφορά της συγκεκριμένης συσκευής σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα έγκειται στον προηγμένο εξοπλισμό που διαθέτει.

Συνδυάζοντας αισθητήρες LiDAR, συστήματα οπτικής αναγνώρισης με τεχνητή νοημοσύνη και εξειδικευμένους αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος, το σύστημα επιτυγχάνει την αυτόματη εξουδετέρωση των στόχων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας, η τεχνολογία αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κουνουπιού επιτρέπει στο λέιζερ να ενεργοποιείται μέσα σε μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ η εμβέλεια εντοπισμού φτάνει έως και τα έξι μέτρα.

Η μεγάλη ακτίνα δράσης και η φορητότητά της καθιστούν τη συσκευή κατάλληλη για μια ποικιλία περιβαλλόντων, καλύπτοντας ανάγκες σε εσωτερικούς χώρους, αυλές, αλλά και σε εξωτερικές δραστηριότητες όπως το κάμπινγκ.

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την προστασία των χρηστών μέσω πολλαπλών συστημάτων ασφαλείας. Το σύστημα διακόπτει αυτόματα την εκπομπή της δέσμης λέιζερ μόλις εντοπίσει την παρουσία ανθρώπου στην περιοχή λειτουργίας του, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο έκθεσης.

Η παρουσία της συσκευής στην αγορά υπογραμμίζει τη σταθερή στροφή προς αυτοματοποιημένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για καθημερινά προβλήματα.