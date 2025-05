Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των τοπικών αρχών στην ανατολική Κίνα, έπειτα από την αιφνιδιαστική κατάρρευση τμήματος ναού, ο οποίος είχε ανεγερθεί το 1375 και είχε ανακαινιστεί πρόσφατα, μόλις το προηγούμενο έτος.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 19 Μαΐου στην επαρχία Φενγκγιάνγκ, όταν η οροφή του ναού υποχώρησε ξαφνικά, σε μικρή απόσταση από επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο, προκαλώντας πανικό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της κατάρρευσης: η στέγη καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σηκώνοντας πυκνά σύννεφα σκόνης, ενώ οι παρόντες φαίνονται να απομακρύνονται έντρομοι.

