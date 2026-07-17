Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην πόλη Τσονγκκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας την Παρασκευή 17 Ιουλίου, όταν μια τεράστια κατολίσθηση ισοπέδωσε ολόκληρο τμήμα της περιοχής, παρασύροντας και καταπλακώνοντας πολλά σπίτια και καταστήματα.

Η ξαφνική υποχώρηση της πλαγιάς εγκλώβισε πολίτες κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών, με το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών να ενεργοποιεί αμέσως πρωτόκολλα υψίστης ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν καταφέρει να ανασύρουν ζωντανά εννέα άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν δεκάδες στελέχη των ειδικών δυνάμεων διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων.

Βίντεο που δείχνει τις καταστροφές που προήλθαν από την κατολίσθηση:

Η σοκαριστική στιγμή της κατάρρευσης σε βίντεο

Το μέγεθος και η σφοδρότητα της καταστροφής αποτυπώθηκαν με απόλυτη ακρίβεια σε βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω της πλατφόρμας X και επαληθεύτηκε από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η τρομακτική στιγμή όπου ένα ολόκληρο τμήμα πλαγιάς υποχωρεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο όγκος του χώματος και των βράχων πέφτει με ορμή πάνω στα σπίτια και τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν ακριβώς από κάτω, ισοπεδώνοντάς τα.

Το βίντεο από το αυτοκίνητο:

Εννέα άτομα διασώθηκαν από τα συντρίμμια

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, αμέσως μετά την καταστροφή έσπευσαν στο σημείο σωστικά συνεργεία, των οποίων οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς καθώς από τις προσπάθειές τους ανασύρθηκαν επιτυχώς εννέα άτομα.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν άμεσα για ιατρική περίθαλψη, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι έρευνες στα χαλάσματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τους τόνους λάσπης και των κατεστραμμένων κτηρίων.

Βίντεο δείχνει την αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που έγινε η κατολίσθηση:

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών στην άμεση λήψη δραστικών μέτρων.

Το υπουργείο ενεργοποίησε το επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης και απέστειλε ομάδα διάσωσης 100 μελών στην περιοχή της καταστροφής, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/NAV0uNP3wd — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026