Σαν σκηνή από δυστοπική ταινία, ο ουρανός πάνω από τη βόρεια Κίνα σκοτείνιασε όχι από σύννεφα βροχής, αλλά από ένα πυκνό, κινούμενο πέπλο σκόνης. Ο κυκλώνας που γεννήθηκε στις άνυδρες εκτάσεις της Μογγολίας κατηφόρησε προς τα νότια και ανατολικά, σαρώνοντας περισσότερες από δέκα επαρχίες και φτάνοντας μέχρι τη νοτιοδυτική λεκάνη του Σιτσουάν, σύμφωνα με την China Central Television.

Sandstorms hit parts of northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region on April 17. Strong winds carrying thick clouds of sand and dust swept in from the northwest toward downtown Shihezi City, forming a massive wall of sand that engulfed the area. Fortunately, heavy rain… pic.twitter.com/je64OZNBwP — CGTN Europe (@CGTNEurope) April 20, 2026

Τα δεδομένα, δορυφορικά και επίγεια, χαρτογραφούν τη διαδρομή του φαινομένου με ακρίβεια: η σκόνη σηκώθηκε από τη νότια Μογγολία, τη νότια ζώνη του Σιντζιάνγκ και τη δυτική Εσωτερική Μογγολία. Από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 17/4, οι ριπές του ανέμου μετέφεραν άμμο και αιωρούμενα σωματίδια σε ένα τεράστιο τόξο που κάλυψε τη βορειοδυτική, τη βόρεια και μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Κίνας.

Σε πόλεις όπως το Τουρπάν και το Κασγκάρ, η ατμόσφαιρα έγινε σχεδόν αδιαπέραστη.

Η ορατότητα έπεσε κάτω από το ένα χιλιόμετρο, ενώ σε περιοχές της Εσωτερικής Μογγολίας, όπως η λίμνη Γκουαϊζί, οι καταιγίδες άμμου πήραν τη μορφή βίαιων, σχεδόν «συμπαγών» μετώπων.

Ακραία κατάσταση

Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν το μέγεθος του φαινομένου. Στον σταθμό Μιντσίν της επαρχίας Γκανσού, τα επίπεδα PM10 εκτοξεύθηκαν στα 1.035 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με την ορατότητα να περιορίζεται στα 1,4 χιλιόμετρα.

Ακόμη πιο ακραία ήταν η εικόνα στον σταθμό Ντενγκόου στην Εσωτερική Μογγολία: 1.698 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και ελάχιστη ορατότητα 2,4 χιλιομέτρων.

Και ενώ το κύριο βάρος έπεσε στη βόρεια Κίνα, το φαινόμενο δεν σταμάτησε εκεί. Τις τελευταίες δύο ημέρες, η σκόνη διείσδυσε στη λεκάνη του Σιτσουάν.

Στο Τσενγκντού, οι τιμές PM10 ξεπέρασαν τα 600 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με τον ορίζοντα να σβήνει στα 3 έως 4 χιλιόμετρα.

Η παρουσία τέτοιων φαινομένων στο Σιτσουάν θεωρείται σπάνια. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι υπάρχει ένας «αόρατος διάδρομος» μεταφοράς: ψυχρές αέριες μάζες παρασύρουν τη σκόνη από τη νότια Μογγολία και τη δυτική Εσωτερική Μογγολία, τη σπρώχνουν μέσα από το Νινγκσία, το Σαανσί και το Γκανσού, και τελικά τη διοχετεύουν μέσω των ορέων Κινλίνγκ στη λεκάνη.

A massive wall of sand and dust was seen sweeping across cities in China’s Xinjiang as sandstorms hit the region on Friday. pic.twitter.com/eiF3YNDulK — WorldTimesHindi (@worldtimeshindi) April 18, 2026

Όταν οι συνθήκες συγχρονίζονται (με ισχυρούς ανέμους στην πηγή και ευνοϊκή κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα), το φαινόμενο επαναλαμβάνεται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Παρά την ένταση των τελευταίων ημερών, τα μακροπρόθεσμα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.: Οι καταιγίδες σκόνης στην Κίνα έχουν μειωθεί συνολικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, η κλιματική αστάθεια, οι διασυνοριακές πηγές σκόνης και οι μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία εξακολουθούν να γεννούν ισχυρά επεισόδια.

Το φαινόμενο, άλλωστε, δεν είναι αποκλειστικά ανθρωπογενές. Μπορεί να εκδηλωθεί φυσικά, όταν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Όμως η ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδίως η υποβάθμιση της βλάστησης, λειτουργεί σαν επιταχυντής, ενισχύοντας την ένταση και τη συχνότητά του.

Η ιστορική καταγραφή στο Πεκίνο είναι αποκαλυπτική: από το 1949 μέχρι σήμερα, η τάση είναι καθοδική, αλλά όχι γραμμική. Στη δεκαετία του 1950 καταγράφονταν κατά μέσο όρο 63 ανάλογα περιστατικά ετησίως, με αποκορύφωμα τα 89 το 1954. Στη δεκαετία του 1990, ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί δραστικά σε 5,7 περιστατικά τον χρόνο.

Σε εθνικό επίπεδο, η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται: οι ανοιξιάτικες «καταιγίδες σκόνης» έχουν περιοριστεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση από 20,9 περιστατικά ετησίως τη δεκαετία του 1960 σε 8,4 την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, οι ημέρες με παρουσία σκόνης μειώνονται κατά 1,63 ημέρες ανά δεκαετία.

Κι όμως, όταν οι άνεμοι σηκώνονται και η γη αφήνεται εκτεθειμένη, το τοπίο μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα σε λίγες ώρες. Και τότε, η Κίνα θυμίζει ξανά ότι, πίσω από τα στατιστικά της βελτίωσης, η φύση διατηρεί πάντα τον τελευταίο λόγο.