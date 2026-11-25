Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα κατέγραψαν την Τρίτη (24/11) λάτρεις της φωτογραφίας στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, όταν μια λαμπερή υπερπανσέληνος πέρασε αργά πάνω από την κορυφή του όρους Ταϊσάν.

Καθώς η επιβλητική πανσέληνος πρόβαλε πίσω από τα αρχαία κτίσματα που δεσπόζουν στην κορυφή του βουνού, δημιουργήθηκε ένα σκηνικό όπου ο ουρανός και η Γη έμοιαζαν να συναντώνται.

Το βουνό και ο φωτεινός δίσκος της Σελήνης αποτυπώθηκαν στο ίδιο κάδρο, με την αρχαία αρχιτεκτονική να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του τοπίου και τη γοητεία του φαινομένου.

Φωτογραφίες από το ολόγιομο φεγγάρι σε διαφορετικές περιοχές της Κίνας: