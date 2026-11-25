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Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα κατέγραψαν την Τρίτη (24/11) λάτρεις της φωτογραφίας στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, όταν μια λαμπερή υπερπανσέληνος πέρασε αργά πάνω από την κορυφή του όρους Ταϊσάν.
Καθώς η επιβλητική πανσέληνος πρόβαλε πίσω από τα αρχαία κτίσματα που δεσπόζουν στην κορυφή του βουνού, δημιουργήθηκε ένα σκηνικό όπου ο ουρανός και η Γη έμοιαζαν να συναντώνται.
Το βουνό και ο φωτεινός δίσκος της Σελήνης αποτυπώθηκαν στο ίδιο κάδρο, με την αρχαία αρχιτεκτονική να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του τοπίου και τη γοητεία του φαινομένου.