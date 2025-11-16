Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Yongqing Temple στην επαρχία Jiangsu της Κίνας, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα από τα κεντρικά κτίρια του συγκροτήματος. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τις φλόγες να τυλίγουν τον πολυώροφο ναό, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν θύματα, αλλά οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Αρχικά, στα social media διαδόθηκε ότι “κάηκε ναός 1.500 ετών”, κάτι που προκάλεσε παρεξηγήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι το μοναστήρι έχει ιστορία περίπου 1.500 χρόνων, όμως το κτίριο που καταστράφηκε είχε ανακατασκευαστεί το 1993, αφού προηγούμενες δομές είχαν ήδη χαθεί. Παρ’ όλα αυτά, ο ναός παραμένει σημαντικός για την περιοχή, τόσο ιστορικά όσο και θρησκευτικά.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί σε άλλα τμήματα του συγκροτήματος, ωστόσο το συγκεκριμένο κτίριο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα αίτια· βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται η φωτιά να προήλθε από θυμίαμα ή τελετουργική δραστηριότητα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση.

Η υπόθεση έγινε γρήγορα viral στην Κίνα, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν διεθνή δημοσιεύματα για παραπληροφόρηση σχετικά με την ηλικία του κτιρίου.

Ο χώρος παραμένει κλειστός καθώς οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα αποκατάστασης.

Πηγή: unboxholics.com/news