Νέο οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει την έντονη επιχειρησιακή δραστηριότητα των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ευαίσθητη περιοχή του Θιβέτ.

Συγκεκριμένα, μονάδες πυροβολικού της Στρατιωτικής Διοίκησης Xizang του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού πραγματοποίησαν ασκήσεις βολής με τα αυτοκινούμενα πυροβόλα 122 χιλιοστών τύπου PLZ-07. Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν στην προσβολή στόχων εντός οπτικού πεδίου, μια τακτική που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευελιξίας και της ταχύτητας αντίδρασης των μονάδων σε ορεινά και δύσβατα εδάφη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος δεν είναι τυχαία, καθώς το PLZ-07 είναι σχεδιασμένο για να παρέχει άμεση και ισχυρή υποστήριξη πυρός σε σχηματισμούς πεζικού και τεθωρακισμένων. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα πληρώματα εκπαιδεύτηκαν σε σενάρια «ευέλικτης κρούσης», όπου η ικανότητα στόχευσης με άμεση παρατήρηση, επιτρέπει την εξουδετέρωση εχθρικών θέσεων σε ελάχιστο χρόνο, μειώνοντας την εξάρτηση από απομακρυσμένα κέντρα συντονισμού πυρών.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και εντατικής εκπαίδευσης των κινεζικών δυνάμεων που σταθμεύουν σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Η Στρατιωτική Διοίκηση Xizang δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ετοιμότητας υπό αντίξοες κλιματικές συνθήκες, επιδιώκοντας να αναδείξει την ικανότητα των μονάδων της να επιχειρούν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα όπου η γεωγραφία επιβάλλει γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις.

Οι εικόνες από τα πεδία των δοκιμών δείχνουν τα πυροβόλα να εκτελούν βολές με υψηλή ταχύτητα τάξης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει το Πεκίνο στην ενίσχυση της αποτρεπτικής του ισχύος στα σύνορα. Η εκπαίδευση στη χρήση πυρών εντός οπτικού πεδίου προσδίδει στο πυροβολικό μια επιπλέον διάσταση, μετατρέποντας τα βαρέα αυτά συστήματα σε εργαλεία άμεσης εμπλοκής, όταν οι συνθήκες της μάχης το απαιτούν.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η έντονη αυτή στρατιωτική δραστηριότητα στα υψίπεδα του Θιβέτ δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική άσκηση ρουτίνας, αλλά μια στρατηγική προβολή ισχύος με την οποία το Πεκίνο στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα προς τη Δύση και σε οποιονδήποτε τρίτο παράγοντα θα μπορούσε να σχεδιάσει κακόβουλες ενέργειες κατά των συμφερόντων του.

Ταυτόχρονα, η επίδειξη αυτών των προηγμένων επιθετικών δυνατοτήτων αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση προς την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ικανότητα και την αποφασιστικότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να απαντήσει με συντριπτική ακρίβεια σε κάθε πρόκληση, εντός και εκτός των συνόρων του.