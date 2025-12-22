Η Κίνα πρωτοτύπησε και σίγουρα εντυπωσίασε κατασκευάζοντας έναν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων. Περίπου 3.500 κυβικά μέτρα χιονιού χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του γλυπτού ύψους 19 μέτρων. Στο έργο συμμετείχαν 64 γλύπτες και πάνω από 100 εργάτες. Χρειάστηκαν 11 ημέρες για την κατασκευή του γιγάντιου χιονάνθρωπου.

Συγκεκριμένα, ο «κολοσσός από χιόνι» δημιουργήθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, το Χαρμπίν, στη βορειοανατολική Κίνα. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι της επαρχιακής αυτής πόλης, υποδέχονται τα Χριστούγεννα με άκρως εντυπωσιακό τρόπο , κάνοντας όλους να μιλούν για ένα … αξιοθέατο.