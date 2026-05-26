Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε για ενίσχυση της συνεργασίας με τη Σερβία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας και των υποδομών, στο περιθώριο της επίσκεψης στην Κίνα του Σέρβου ομολόγου του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Οι δύο πλευρές θα πρέπει να αυξήσουν τη συνεργασία τους στους νέους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή οικονομία, η πράσινη ενέργεια και η βιομηχανία αιχμής», δήλωσε ο Σι κατά τη συνάντηση με τον Βούτσιτς στο Μέγαρο του Λαού, όπου διεξάγονται συνέδρια του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μεταδίδουν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι δύο χώρες θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν στον τομέα των υποδομών μεταφορών και ενέργειας στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας των “Νέων δρόμων του μεταξιού” επίσης γνωστό με την επωνυμία “Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος” που στοχεύει κυρίως στην κατασκευή υποδομών (λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια) στις αναπτυσσόμενες χώρες», πρόσθεσε ο Κινέζος ηγέτης.

Η Κίνα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες που κάνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη Σερβία.

Το Πεκίνο κατασκεύασε μια γραμμή τρένων υψηλής ταχύτητας, που εγκαινιάστηκε το 2025 και μετέχει τώρα, σύμφωνα με το σερβικό υπουργείο Οικονομικών, στην κατασκευή του μετρό του Βελιγραδίου όπως και στην κατασκευή γεφυρών.

Κατά τη συνάντησή του με τον Σέρβο πρόεδρο, ο Σι Τζινπνίγκ κάλεσε επίσης σε μια “πραγματική πολυμερή συνεργασία” απέναντι στις “αναταράξεις” των διεθνών υποθέσεων.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά διμερών συμφωνιών για το εμπόριο, την τεχνολογία και την εκπαίδευση.

Ο Βούτσιτς έχει μεταβεί αρκετές φορές στην Κίνα για συνόδους κορυφής και διεθνή συνέδρια, και το ταξίδι αυτό είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα.

Ο Σι του απένειμε το “μετάλλιο της φιλίας” κατά την επίσκεψη αυτή, ένδειξη των στενών τους σχέσεων.