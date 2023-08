Τριάντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη 18 άλλων μετά τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Πεκίνο, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι Αρχές.

Δεκάδες άνθρωποι βρήκαν επίσης το θάνατο στις πλημμύρες που έπληξαν τη βόρεια Κίνα. Την Παρασκευή το Πεκίνο είχε ανακοινώσει πως στη διάρκεια του Ιουλίου 147 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Η κινεζική πρωτεύουσα επλήγη τις τελευταίες εβδομάδες από βροχοπτώσεις ρεκόρ.

Post-disaster recovery and reconstruction work is underway in north China’s Hebei Province, which was hit by torrential rains and massive floods. pic.twitter.com/NwMipVDDZI

— China Xinhua News (@XHNews) August 9, 2023