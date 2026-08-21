Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα ότι οι «κυρώσεις και οι πιέσεις» των ΗΠΑ δεν είναι η λύση, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ανέβασε χθες Πέμπτη κι άλλο την πίεση στους συμμάχους της και στην Κίνα να ενωθούν μαζί της στην προσπάθεια να ανέβει κατακόρυφα ο οικονομικός στραγγαλισμός, που θεωρεί πως μπορεί να οδηγήσει σε «πτώση του καθεστώτος» στην Τεχεράνη χωρίς επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Οι κυρώσεις και οι πιέσεις δεν θα επιτρέψουν να επιλυθεί το πρόβλημα», είπε στην τακτική συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιαν. «Η Κίνα καλεί όλες τις πλευρές να λάβουν υπεύθυνα μέτρα και να διευθετήσουν το πρόβλημα μέσω της πολιτικής και διπλωματικής οδού», πρόσθεσε.

«Η Κίνα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Η Κίνα είναι σημαντικός στρατηγικός και οικονομικός εταίρος για το Ιράν.

Περισσότερο από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου είχαν προορισμό την Κίνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την εταιρία αναλύσεων Kpler.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε χθες ότι «όποια χώρα διατηρεί σχέση με την Τεχεράνη θα επισπεύσει την πορεία της οικονομίας της προς τη λήθη».