Πάνω από τριάντα άνθρωποι αγνοούνταν χθες Σάββατο σε χωριό στην Κίνα εξαιτίας κατολίσθησης στην επαρχία Σετσουάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η καταστροφή εκτυλίχτηκε περί τις 11:50 (τοπική ώρα· 05:50 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Τζινπίνγκ, κοντά στη Γιμπίν. «Δέκα σπίτια θάφτηκαν, πάνω από 30 άνθρωποι κηρύχθηκαν αγνοούμενοι και περίπου 200 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και μεταφέρθηκαν σε κέντρα υποδοχής», εξήγησε το CCTV.

Rescue operations are underway with reports indicating that two individuals might have… pic.twitter.com/tNVkBXgFba

The landslide buried approximately ten houses, leaving over 30 people missing.

A devastating landslide occurred in Junlian County, Yibin City, #Sichuan Province, #China , on February 8th.



Το υπουργείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε πως ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν επιτόπου και αναζητούσαν επιζώντες. Δυο άνθρωποι σώθηκαν, κατά την ίδια πηγή.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνέστησαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από το χωριό, καθώς η κατολίσθηση συνεχιζόταν ακόμη.

China has launched a search for more than 30 people after a landslide hit the southwestern Sichuan province https://t.co/RO3opocNpw pic.twitter.com/ZJlelLFleR

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 8, 2025