Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την παραθαλάσσια πόλη Τσιντζόου, στην αυτόνομη περιοχή Γκουανγκσί Ζουάνγκ της νότιας Κίνας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Heavy rain lashed Qinzhou in #China for around 12 hours, bringing up to 362.2 mm of #rainfall the heaviest in nearly a decade. The intense downpour triggered severe flooding across the city, submerging roads, vehicles, and buildings including underground garages. pic.twitter.com/oLvTcxDFuP — Shahzad Khan (@i_shahzadkhan) April 28, 2026

Η δυνατή βροχόπτωση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/4) και μέσα σε λίγο χρόνο οδήγησε σε μεγάλη συσσώρευση υδάτων, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γύρω συνοικίες.

Σύμφωνα με τις τοπικές μετεωρολογικές Αρχές, μέχρι τις 16.00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το ύψος της βροχής στην Τσιντζόου έφτασε τα 416,9 χιλιοστά. Παράλληλα, στο Τζιουλόνγκ της περιοχής Τσινάν καταγράφηκε εξαιρετικά υψηλή ωριαία βροχόπτωση, που άγγιξε τα 143,3 χιλιοστά.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV δείχνουν δεκάδες οχήματα ακινητοποιημένα σε πλημμυρισμένους δρόμους, μοτοσικλέτες σχεδόν καλυμμένες από το νερό και κατοίκους να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τους μηρούς.

#china Heavy Rainfall Triggers Severe Flooding in Qinzhou, China#Qinzhou recorded a staggering 362.2 mm of rainfall in just 12 hours, triggering severe flooding. Cars submerged in parking lots, buildings waterlogged, and a red rainstorm warning issued with schools closed.… pic.twitter.com/nrxhgaP8CO — Thepagetoday (@thepagetody) April 28, 2026



Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της τροχαίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ οι τοπικές Αρχές ενεργοποίησαν από το πρωί σχέδιο έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότεροι από 100 διασώστες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση κατοίκων και την παροχή βοήθειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα.

🇨🇳 Vehicles are completely submerged and people wade through flooded streets after torrential rain hit the Chinese city of Qinzhou in the southern province of Guangxi. Authorities are warning of further downpours with local media reporting that school classes were suspended on… pic.twitter.com/ee7hx1aRyL — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 28, 2026



Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα (28/4) στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Γκουανγκσί, με ισχυρές καταιγίδες, σύντομες αλλά έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.