Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την παραθαλάσσια πόλη Τσιντζόου, στην αυτόνομη περιοχή Γκουανγκσί Ζουάνγκ της νότιας Κίνας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

 

 

 

Η δυνατή βροχόπτωση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/4) και μέσα σε λίγο χρόνο οδήγησε σε μεγάλη συσσώρευση υδάτων, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γύρω συνοικίες.

 

Σύμφωνα με τις τοπικές μετεωρολογικές Αρχές, μέχρι τις 16.00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το ύψος της βροχής στην Τσιντζόου έφτασε τα 416,9 χιλιοστά. Παράλληλα, στο Τζιουλόνγκ της περιοχής Τσινάν καταγράφηκε εξαιρετικά υψηλή ωριαία βροχόπτωση, που άγγιξε τα 143,3 χιλιοστά.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV δείχνουν δεκάδες οχήματα ακινητοποιημένα σε πλημμυρισμένους δρόμους, μοτοσικλέτες σχεδόν καλυμμένες από το νερό και κατοίκους να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τους μηρούς.

 


Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της τροχαίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ οι τοπικές Αρχές ενεργοποίησαν από το πρωί σχέδιο έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότεροι από 100 διασώστες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση κατοίκων και την παροχή βοήθειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα.

 

 


Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα (28/4) στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Γκουανγκσί, με ισχυρές καταιγίδες, σύντομες αλλά έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

