Ένα εξελιγμένο ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο φορούσε μια πολύχρωμη περούκα κλόουν , επιτέθηκε και κλώτσησε ένα μικρό παιδί στο στομάχι, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επίδειξης. Το απίστευτο και ταυτόχρονα τρομακτικό αυτό περιστατικό κατέγραψε ο φωτογραφικός και βιντεοληπτικός φακός των θεατών στον Βοτανικό Κήπο του Ουρούμτσι, στην περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας.

Το ρομπότ πραγματοποιούσε μια ιδιότυπη παρουσίαση πολεμικών τεχνών μπροστά σε μεγάλο πλήθος παρευρισκόμενων, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον το θέαμα, χωρίς να φαντάζονται την τροπή που θα έπαιρνε η εκδήλωση.

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Η απρόσμενη εναέρια κλωτσιά και ο τραυματισμός του αγοριού

Ενώ το κοινό βιντεοσκοπούσε την παράσταση, το ανθρωποειδές άλλαξε ξαφνικά στάση μάχης και εκτέλεσε μια περιστροφική εναέρια κλωτσιά χτυπώντας με δύναμη απευθείας στη κοιλιακή χώρα ένα μικρό αγόρι που στεκόταν στη πρώτη σειρά.

Από το ισχυρό χτύπημα, το παιδί διπλώθηκε στα δύο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε προς τα πίσω, πάνω στο πλήθος που παρακολουθούσε έντρομο.

Το ρομπότ, αμέσως μετά την κλωτσιά, έχασε για λίγο τη σταθερότητά του και παραπάτησε προς τα πίσω, ωστόσο κατάφερε γρήγορα να ισορροπήσει ξανά, να ανακτήσει τον έλεγχο και να συνεχίσει κανονικά την προγραμματισμένη του παρουσίαση σα να μην είχε συμβεί τίποτα.

Παγκόσμιο viral και θύελλα αντιδράσεων για την ασφάλεια των ρομπότ AI

Το σχετικό βίντεο από το περιστατικό έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τεράστιο κύμα ανησυχίας και αναζωπυρώνοντας τη διεθνή συζήτηση γύρω από την ασφάλεια και τη χρήση των ρομπότ που κινούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν τον φόβο τους για το πόσο ασφαλής είναι η συνύπαρξη των ανθρώπων με τέτοιου είδους μηχανές σε δημόσιους χώρους.

«Πολύ σύντομα θα δεχόμαστε επιθέσεις από αυτά τα ρομπότ, πραγματικά δεν ξέρω γιατί η Κίνα είναι τόσο ενθουσιώδης με την κατασκευή τους…», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στην πλατφόρμα X .

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε με έντονα επικριτικό ύφος: «Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αποφασισμένοι να καταστρέψουν τους εαυτούς τους; Ποιος τα έχει ανάγκη αυτά τα πράγματα;».

Οι τοπικές αρχές και οι υπεύθυνοι της παρουσίασης δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια της δυσλειτουργίας του ρομπότ ή την κατάσταση της υγείας του μικρού αγοριού.