Ένα πρωτοποριακό ρομπότ σε σχήμα φιδιού επιστρατεύει η Κίνα για την επιθεώρηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου 10 κιλοβόλτ στην Κουνμίνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γιουνάν.

Το ρομποτικό φίδι, κινείται αυτόνομα και αποφεύγει εμπόδια χάρη σε αισθητήρες υπέρυθρων, θερμικής απεικόνισης και λέιζερ.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, πολυλειτουργικά ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης (AI) προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων τουριστών σε εμπορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αυτόνομη επιθεώρηση δικτύων 10 kV με ρομπότ-φίδι

Το ρομποτικό σύστημα αναπτύχθηκε από το γραφείο σχεδιασμού Kunming Power Supply Bureau της China Southern Power Grid και διαθέτει προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης:

Αποφυγή εμποδίων: Κινείται αυτόνομα κατά μήκος των καλωδίων, παρακάμπτοντας τυχόν εμπόδια.

Κινείται αυτόνομα κατά μήκος των καλωδίων, παρακάμπτοντας τυχόν εμπόδια. Εξελιγμένοι αισθητήρες: Φέρει υπέρυθρους αισθητήρες, αισθητήρες θερμικής απεικόνισης καθώς και αισθητήρες λέιζερ για τον ακριβή εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή εμποδίων στο δίκτυο.

Η χρήση του ρομπότ-φιδιού ενισχύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της επαρχίας Γιουνάν, περιορίζοντας την ανάγκη για επικίνδυνες χειροκίνητες εργασίες σε μεγάλο ύψος.

Τα AI Ρομπότ στο επίκεντρο των εορτασμών της εθνικής ημέρας

Παράλληλα με τις βιομηχανικές εφαρμογές, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και στις εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ρομπότ με ενσωματωμένες λειτουργίες AI και πολλαπλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών και τουριστών σε εμπορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσα από έξυπνες αλληλεπιδράσεις με το κοινό, τα ρομπότ κέρδισαν τις εντυπώσεις, προσφέροντας πρωτότυπες διαδραστικές εμπειρίες και αναδεικνύοντας την ταχεία ενσωμάτωση των τεχνολογιών AI στην καθημερινότητα και την ψυχαγωγία.