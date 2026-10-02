Σε μια επίδειξη στρατιωτικής ετοιμότητας προχώρησαν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από δοκιμαστικές βολές οπλικού τους συστήματος το οποίο χρησιμοποιούν κατά των drones.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για τις αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες του Πεκίνου στο πεδίο των τακτικών αεράμυνας.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται το Type 625, ένα κινητό σύστημα αεράμυνας που αναπτύχθηκε κοινά από τις εταιρείες CSGC και Norinco. Προσαρμοσμένο πάνω σε τροχοφόρο όχημα 8×8 υψηλής κινητικότητας από την οικογένεια τεθωρακισμένων ZBL-08, το σύστημα συνδυάζει την ευελιξία εκτός δρόμου με την καταστροφική ισχύ πυρός.

Στην κορυφή του φέρει ένα εξάκαννο περιστροφικό πυροβόλο τύπου Gatling των 25mm, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει έως και 5.000 βλήματα ανά λεπτό σε δραστικό βεληνεκές 2,5 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, το όχημα πλασιώνεται από συστοιχία 4 έως 8 αντιαεροπορικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, όπως οι FN-16 και FB-10A, επεκτείνοντας την εμβέλεια εμπλοκής έως και τα 18 χιλιόμετρα. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα παντός καιρού προσφέρουν τα ενσωματωμένα ραντάρ έρευνας ζώνης X και τα προηγμένα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα εντοπισμού.

Στατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως πρόκειται για την απάντηση της Κίνας απέναντι σε διεθνή συστήματα όπως το ρωσικό Pantsir ή το αμερικανικό M-SHORAD.

Το Type 625 σχεδιάστηκε για να προσφέρει αυτόνομη προστασία. Κύρια αποστολή του είναι η κάλυψη μηχανοκίνητων φαλάγγων και κρίσιμων υποδομών απέναντι στις πλέον σύγχρονες απειλές χαμηλού υψομέτρου, όπως τα σμήνη από drones καμικάζι, τα ελικόπτερα, τα αεροσκάφη χαμηλής πτήσης και οι πύραυλοι cruise.