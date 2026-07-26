Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας, όταν σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν αιφνίδιες και ορμητικές πλημμύρες σε δημοφιλή τουριστική περιοχή της κομητείας Γουεϊγιουάν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, οι καταρρακτώδεις βροχές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή προκάλεσαν την απότομη και βίαιη υπερχείλιση των χειμάρρων.

Τα ορμητικά νερά εγκλώβισαν ακαριαία αρκετούς ανθρώπους που είχαν κατασκηνώσει στο σημείο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 23 να τραυματιστούν.

Βίντεο δείχνει τον χείμαρρο που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας:

Κινητοποίηση των αρχών και ο κίνδυνος των ορεινών πλημμυρών

Αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου, ισχυρές δυνάμεις των αρχών κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό των πληγέντων, την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες και τη διασφάλιση της περιοχής.

Οι ξαφνικές πλημμύρες αποτελούν συχνό και ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο στις ορεινές περιοχές της Κίνας κατά τις περιόδους των έντονων βροχοπτώσεων.

Η στάθμη των υδάτων μπορεί να ανέβει επικίνδυνα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντι αντίδρασης στους επισκέπτες.

Οι αρμόδιες τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των υλικών ζημιών.