Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ναντσίνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:39 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα) και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Chinese high rise apartment buildings are the single worst thing about China. Only a few days after the Chinese new year, an electric scooter caused a fire in one such building in Nanjing, Jiangsu Province.15 lives perished in the fire. In this video you can hear people screaming pic.twitter.com/Q86YXQlwJJ

— Augustus (@HongqiN701) February 24, 2024