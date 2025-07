Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 80.000 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν την κινεζική πρωτεύουσα, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Η πιο πρόσφατη σειρά σφοδρών καταιγίδων στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους ως τα μεσάνυχτα» χθες Δευτέρα, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο κέντρο του δήμου της μεγαλούπολης αρμόδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

⚠️The latest round of heavy #rainstorms has left 30 people dead in #Beijing as of midnight Monday, the Beijing municipal flood control headquarters said Tuesday.#beijingfloods pic.twitter.com/xFjNC6mnuO

