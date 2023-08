Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται στη νοτιοδυτική Κίνα έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές της προηγούμενης εβδομάδας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η κρατική τηλεόραση CCTV ανέφερε ότι εξαιτίας των καταιγίδων πλημμύρισε ένα κέντρο επεξεργασίας χάλυβα όπου εργάζονταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

«Μέχρι στιγμής τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και 48 άλλοι αγνοούνται», σύμφωνα με την ίδια πηγή η οποία διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Rescuers stepped up evacuation efforts in eastern and central China as unrelenting downpours wreaked havoc and triggered flash floods, state broadcaster CCTV reported https://t.co/SvWT299CoI pic.twitter.com/zQ826064xO

— Reuters (@Reuters) August 29, 2023

