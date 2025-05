Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένας τουρίστας σκαρφάλωσε σε φράχτη και πήδηξε μέσα στο χώρο έκθεσης των αγαλμάτων στρατιωτών από τερακότα (γνωστού και ως Πήλινος Στρατός), προκαλώντας ζημιές σε δύο αρχαία πήλινα αγάλματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο (31/5).

Ο 30χρονος τουρίστας, επισκέφθηκε το Μουσείο στην πόλη Σιάν την Παρασκευή 30/5, όταν «σκαρφάλωσε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα και το δίχτυ ασφαλείας και πήδηξε», σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών Ασφαλείας.

