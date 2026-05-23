Τουλάχιστον τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη βρέθηκαν εγκλωβισμένοι υπόγεια μετά από επικίνδυνη αύξηση των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα σε ορυχείο στη βόρεια Κίνα, σε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει τις διαχρονικές αδυναμίες ασφαλείας στον σκληρό πυρήνα της κινεζικής βιομηχανίας άνθρακα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και διεθνή πρακτορεία, το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 22/5, σε υπόγεια στοά ορυχείου στην επαρχία Σανσί, μία από τις βασικές περιοχές εξόρυξης άνθρακα της χώρας.

Τη στιγμή του συμβάντος, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο, όταν καταγράφηκε απότομη αύξηση του τοξικού αερίου, πιθανότατα λόγω προβλήματος στον εξαερισμό ή τεχνικής αστοχίας στο υπόγειο δίκτυο.

Από αυτούς, 157 εργαζόμενοι κατάφεραν να ανασυρθούν στην επιφάνεια, ενώ οι τέσσερις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν μεταξύ των ανθρακωρύχων.

Περίπου 90 άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι στα έγκατα της γης, με τις αρχές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 16 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς τα υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειες στοές αποτελούν έναν από τους πιο θανατηφόρους κινδύνους στην εξόρυξη άνθρακα.

Το αέριο είναι άοσμο και άχρωμο, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ μπορεί να προκαλέσει ταχεία απώλεια αισθήσεων και ασφυξία μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Σανσί, περιοχή περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, αποτελεί την «καρδιά» της κινεζικής παραγωγής άνθρακα.

Παρά τις επενδύσεις των τελευταίων ετών σε συστήματα ασφαλείας και την αυστηροποίηση των κανονισμών, τα εργατικά δυστυχήματα δεν έχουν εξαλειφθεί, ιδιαίτερα σε παλαιότερες ή πιο πιεσμένες μονάδες παραγωγής.

Διεθνείς αναλύσεις υπενθυμίζουν ότι η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα παγκοσμίως και ταυτόχρονα η χώρα με τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που διατηρεί την πίεση για συνεχή λειτουργία των ορυχείων, συχνά σε βάρος της ασφάλειας.

Το ενεργειακό μείγμα της χώρας εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, παρά την ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέχρι τις τελευταίες ενημερώσεις, οι αρχές δεν είχαν ανακοινώσει επίσημα τα ακριβή αίτια της διαρροής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το κατά πόσο υπήρξε μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή παραβίαση πρωτοκόλλων ασφαλείας. Δεν έχει επίσης αποσαφηνιστεί αν το ορυχείο είχε πρόσφατα επιθεωρηθεί ή αν είχαν καταγραφεί προειδοποιήσεις για τον εξοπλισμό εξαερισμού.

Παρά τη σημαντική μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, ο τομέας της εξόρυξης στην Κίνα εξακολουθεί να θεωρείται υψηλού ρίσκου.