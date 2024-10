Άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15 χθες Δευτέρα το βράδυ, επιτιθέμενος με μαχαίρι εναντίον ανθρώπων μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Σαγκάη, έκανε γνωστό η αστυνομία της κινεζικής μητρόπολης σήμερα.

Ο δράστης, 37 ετών, συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγη ώρα αφού διέπραξε το φονικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της κινεζικής μεγαλούπολης, που διευκρίνισε πως ο άνδρας επιτέθηκε εξαιτίας της οργής του λόγω «προσωπικής οικονομικής διαφοράς».

3 Dead, 15 Injured, In China Supermarket Stabbing Incident

The suspected attacker, a 37-year-old man surnamed Lin, was arrested at the supermarket shortly after the incident on Monday night.#China #Shanghai #knifecrime #attack #supermarket #crime pic.twitter.com/xE7CfDeF0U

