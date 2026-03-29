Στις φλόγες τυλίχτηκε πολυώροφο κτήριο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 23 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων εννέα σε σοβαρή κατάσταση.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, το οποίο μετέδωσε ότι μετά από ώρες η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν γεμάτες αγωνία, ενώ κάνουν λόγο για θαύμα που απεγκλωβίστηκαν και που η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτήρια.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια αυτοψίας και έρευνας για τα αίτια του περιστατικού.