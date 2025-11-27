Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, κατά την πηγή αυτή.

11 dead, 2 injured after a train testing earthquake equipment struck maintenance workers inside #Kunming‘s Luoyangzhen Station early Nov 27. Railway authorities are investigating the cause and providing emergency support. #Yunnan #China #accident — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 27, 2025

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP