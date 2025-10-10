Η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ στην Κίνα που δόθηκε προς χρήση το Σεπτέμβριο του 2025 έχει θέσει νέα ρεκόρ τόσο για το ύψος όσο και για το άνοιγμά της – και ήδη προσελκύει λάτρεις της περιπέτειας από όλο τον κόσμο.

Από το αλεξίπτωτο πλαγιάς μέχρι την πτήση με φτερούγες — οι λάτρεις των extreme sports από όλο τον κόσμο συρρέουν στη ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, τη Μεγάλη Γέφυρα του Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, στην επαρχία Γκουιτζού, της νοτιοδυτικής Κίνας, που έχει ύψος 625 μέτρα.

Η γέφυρα έχει ήδη μετατραπεί σε τουριστικό προϊόν: Γυάλινο ασανσέρ ως το υψηλότερο σημείο του τόξου 2.600 πόδια πάνω από το ποτάμι, καφετέρια, γυάλινος διάδρομος μήκους 580 μέτρων και σταθμός για bungee jumping, με προοπτική προσθήκης skydiving και αλεξίπτωτου πλαγιάς.

Video from 二哆@CGMeifangZhang @zhu_jingyang @MFA_China… pic.twitter.com/BwNmTuMHTJ

Η πρόσβαση περιορίζεται σε 5.000 άτομα ημερησίως, με τις τοπικές επιχειρήσεις να καταγράφουν ήδη σημαντική αύξηση επισκεπτών ενώ ορισμένες εγκαταστάσεις αναμένεται να ανοίξουν πλήρως τον Νοέμβριο.

Would you dare to take the plunge from the world's highest bridge? Opened in September 2025, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou Province has set new records for both its height and span – and it's already attracting thrill-seekers from around the world.

Η κατασκευή της γέφυρας στην Κίνα, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια και στόχος της είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τη μία πλευρά στην άλλη, από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan στο ορεινό έδαφος της Γκουιζού και είναι σχεδόν 9 φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Έχει μήκος 2.890 μέτρων και εκτείνεται πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης», ενώ αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today. 🇨🇳 Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια,στη Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχουν κατασκευαστεί πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction.

Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.