Η Κίνα είναι έτοιμη ν’ αναπτύξει τη σχέση της με τη Βόρεια Κορέα για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προέβη στο αναφερόμενο σχόλιο, σε μία επιστολή του προς τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν την Πέμπτη, σύμφωνα με το KCNA, προσθέτοντας ότι ήταν μία απάντηση στο μήνυμα του Κιμ για την επέτειο της ίδρυσης του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα είναι «καλοί γείτονες και καλοί φίλοι», μοιράζονται την ίδια μοίρα και βοηθούν η μία χώρα την άλλη, ενώ η φιλία τους γίνεται πιο δυνατή», φέρεται να έγραψε ο πρόεδρος Σι.