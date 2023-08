Οι Αρχές στην Κίνα ανακοίνωσαν σήμερα πως πρόσφατα ανακάλυψαν «υπόθεση κατασκοπείας» επ’ ωφελεία της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA, στην οποία ενέχεται πρόσωπο με κινεζική υπηκοότητα, με επώνυμο Ζενγκ –δεν διευκρινίζονται ούτε το φύλο, ούτε το μικρό όνομα του/της–, που τής έδινε «κρίσιμες απόρρητες πληροφορίες» έναντι χρηματικής αμοιβής.

«Κατόπιν σχολαστικής έρευνας, η υπηρεσία κρατικής ασφαλείας συγκέντρωσε αποδείξεις για την κατασκοπευτική δραστηριότητα [του/της] και, όπως ορίζει ο νόμος, έλαβε αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του προσώπου αυτού προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά σε εύθετο χρόνο», ανέφερε το υπουργείο κρατικής ασφαλείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του.

Δεν αποκάλυψε καμιά λεπτομέρεια για τα μέτρα σε βάρος του/της Ζενγκ.

