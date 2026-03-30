Συνολικά δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατάφεραν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, έπειτα από δεύτερη προσπάθεια, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης ναυσιπλοΐας.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, τα συγκεκριμένα πλοία είχαν επιστρέψει στον Περσικό Κόλπο την περασμένη Παρασκευή, πριν επιχειρήσουν εκ νέου τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλατφόρμα MarineTraffic, τα πλοία κινούνται πλέον εκτός του Στενού, σε ανοιχτά ύδατα, συνεχίζοντας την πορεία τους.