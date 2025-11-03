Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Αμερικανικές εταιρείες, με επικεφαλής την Waymo της Alphabet, έχουν τραβήξει την προσοχή στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό που έχουν αναπτυχθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εγχώριο έδαφος. Τώρα που ορισμένες από αυτές αρχίζουν να στρέφονται στο εξωτερικό, θα πρέπει να μοιράζονται τους δρόμους με κινεζικές εταιρείες που σημειώνουν (σιωπηλά) μεγάλη πρόοδο.

Οι εταιρείες Apollo Go, WeRide και Pony.ai της Baidu ξεπερνούν σε αριθμό τους αντίστοιχους Αμερικάνικους, με περισσότερα πρότζεκτ ρομποτικής τεχνολογίας να προχωρούν από τις δοκιμές σε διάφορα στάδια εμπορευματοποίησης, σύμφωνα με ανάλυση του BloombergNEF. Ενώ μεγάλο μέρος αυτής της προόδου σημειώνεται στην εγχώρια αγορά, οι κινεζικές εταιρείες αναβαθμίζουν τις δραστηριότητές τους σε μέρη όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και τη Σιγκαπούρη, και επιδιώκουν να ξεκινήσουν στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού στην Ευρώπη.

Η σύγκριση της προόδου των εταιρειών αυτόνομων οχημάτων δεν είναι μια απλή άσκηση – ο κλάδος έχει γίνει συνώνυμος με τις ανεπιτυχείς εκκινήσεις και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Οι εταιρείες που φαινόντουσαν πολλά υποσχόμενες και συγκέντρωναν δισεκατομμύρια από πλούσιες αποτιμήσεις έχουν καταδικαστεί από μεμονωμένα ατυχήματα από τα οποία δεν ανάρρωσαν ποτέ ή έχουν αποκλειστεί από επενδυτές που έχουν χάσει την υπομονή τους.

Αν η κατάσταση των μπαταριών και των ηλεκτρικών οχημάτων αποδεικνύει κάτι, είναι ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να αφιερώσει αμέτρητα ποσά σε στρατηγικούς τομείς που απαιτούν σθένος για να κατακτηθούν. Η κυρίαρχη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων που έχει χτίσει η Κίνα εδώ και δεκαετίες συγκαταλέγεται πλέον στα πιθανά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουν οι εταιρείες αυτόνομων οχημάτων της έναντι της Waymo και των άλλων αμερικανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Tesla και της Zoox της Amazon.com.

«Στις ΗΠΑ, η τάση καθοδηγείται περισσότερο από την αγορά. Στην Κίνα, οι περισσότερες από αυτές καθοδηγούνται από την κυβέρνηση», δήλωσε ο Weisong Shi, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ και διευθυντής του Εργαστηρίου Συνδεδεμένων και Αυτόνομων Ερευνών. «Από τεχνολογικής άποψης, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιος είναι μπροστά ή ποιος πίσω, αλλά κανένας δεν είναι αρκετά καλός για να λειτουργήσει σε αντίξοες συνθήκες, όπως οι σημαντικές χιονοπτώσεις», είπε.

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης θεωρείται στρατηγικός τομέας από το Πεκίνο, το οποίο έχει χαράξει μια πολιτική που στοχεύει στο να γίνει η Κίνα ο παγκόσμιος ηγέτης στα οχήματα χωρίς οδηγό έως το 2035. Σε μια ένδειξη της προθυμίας για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κυβέρνηση επανέλαβε την έκδοση αδειών δοκιμών ρομποταξί, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ένα βήμα που ελήφθη εν μέρει για να παραμείνει ανταγωνιστική με τις ΗΠΑ.

Οι ρυθμιστικές αρχές είχαν παγώσει τις εγκρίσεις για νέα αυτόνομα οχήματα ή για επέκταση σε πρόσθετες πόλεις για αρκετούς μήνες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, μετά από μια κατακραυγή για το ενδεχόμενο οι οδηγοί ταξί να αναγκαστούν να φύγουν από την εργασία τους. Αυτές οι καταγγελίες έρχονται τώρα σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το εθνικό συμφέρον του Πεκίνου σε μια βασική αναδυόμενη βιομηχανία.

Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό παραμένουν ένα πρότζεκτ σε εξέλιξη και πολλοί ειδικοί λένε ότι η ουσιαστική εμπορική ανάπτυξη τους είναι ακόμη ένας μακρινός στόχος. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να πλοηγηθούν από τους κανονισμούς σε πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης και να αντιμετωπίσουν αμέτρητες ακραίες περιπτώσεις απροσδόκητων φαινομένων οδήγησης. Η κυκλοφορία πραγματικά αυτόνομων οχημάτων στους δρόμους είναι ένα δύσκολο έργο, ειδικά επειδή οι χειριστές ρομποτικών ταξί τείνουν να αντιμετωπίζουν έντονες αντιδράσεις για δυσλειτουργίες και ιδιαίτερα μετά από ατυχήματα.

Στις ΗΠΑ, η Waymo είναι ο σαφής ηγέτης του κλάδου, με πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα να έχουν αναπτυχθεί σε πέντε πόλεις και να έχουν τεθεί σε δοκιμή σε τουλάχιστον 10 άλλες, αλλά ακόμη η τεχνολογία της αντιμετωπίζει προβλήματα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με μια αναφορά ότι ένα όχημα Waymo που λειτουργούσε στην Ατλάντα χωρίς οδηγό ασφαλείας δεν σταμάτησε όταν πλησίαζε ένα σχολικό λεωφορείο με τα κόκκινα φώτα του να αναβοσβήνουν.

Η Tesla έχει κυκλοφορήσει έναν περιορισμένο αριθμό Model Y στο Ώστιν, με ανθρώπινους επόπτες. Η Zoox, της οποίας το λεωφορείο δεν έχει τιμόνι ή πεντάλ, επιδιώκει ευρύτερη άδεια για να επεκτείνει τις υπηρεσίες της πέρα ​​από τις τρέχουσες περιορισμένες προσφορές της στο Λας Βέγκας και σε μέρη του Σαν Φρανσίσκο.

Εν τω μεταξύ, πλήρως αυτόνομες υπηρεσίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας. Η WeRide έχει λανσάρει μια πλήρως αυτόνομη υπηρεσία στην Γκουανγκτζού, ενώ η Baidu διαθέτει μία στην Γουχάν. Η Pony.ai μεταφέρει επιβάτες σε αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς γύρω από την Γκουανγκτζού και τη Σενζέν, και διαθέτει επίσης άδειες για το Πεκίνο και τη Σαγκάη.

Η Pony.ai, η οποία έχει την έδρα της στην Γκουανγκζού και υποστηρίζεται από την Toyota Motor, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αυξήσει το μέγεθος του στόλου της σε 1.000 οχήματα μέχρι το τέλος του έτους και έχει συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές στο Ντουμπάι και το Κατάρ. Οι αμερικανικές μετοχές της έχουν αυξηθεί κατά περίπου 29% φέτος.

«Οι Αμερικανοί ομόλογοί μας ξεκίνησαν την ανάπτυξη νωρίτερα, αλλά σίγουρα τους προλαβαίνουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο James Peng, διευθύνων σύμβουλος της Pony.ai. «Έχουμε ορισμένα οφέλη». Ο Peng επισημαίνει πλεονεκτήματα, π.χ. την πρόσβαση σε φθηνότερα εξαρτήματα, όπως αισθητήρες, από την τεράστια αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας και την ομάδα ταλαντούχων αποφοίτων από κορυφαία κινεζικά πανεπιστήμια STEM.

Ενώ ο Peng αρνήθηκε να συζητήσει το κόστος των οχημάτων της Pony.ai, το τελευταίο μοντέλο Apollo Go, RT6 της Baidu, κοστίζει περίπου 28.800 δολάρια ΗΠΑ, δήλωσε η εταιρεία σε εκδήλωση τον Μάιο του περασμένου έτους. Το τετραθέσιο που κατασκευάζεται από την Jiangling Motors είναι εξοπλισμένο με φωνητικά χειριστήρια, λειτουργία μασάζ στα ανακλινόμενα καθίσματα και σχεδόν 40 αισθητήρες ενσωματωμένους, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μονάδων lidar και 12 καμερών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, παρουσίασε πριν από ένα χρόνο ένα πρωτότυπο Cybercab, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να κοστίσει λιγότερο από 30.000 δολάρια ΗΠΑ και «πιθανώς» θα τεθεί σε παραγωγή το 2026, αλλά η εταιρεία δυσκολεύεται να υλοποιήσει τις προβλέψεις του για την αυτόνομη οδήγηση και τις ανακοινώσεις τιμολόγησης. Η πιο προσιτή έκδοση του νεότερου μοντέλου της Tesla, του Cybertruck, κοστίζει περίπου το διπλάσιο από αυτό που διαφήμιζε ο Musk όταν η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά μια πρώιμη έκδοση το 2019.

Τα οχήματα χαμηλού κόστους των κινεζικών εταιρειών είναι ελκυστικά για τους φορείς παροχής υπηρεσιών στις παγκόσμιες αγορές που αναζητούν έναν δρόμο για την αποκόμιση κερδών, δήλωσε ο Ming Hsun Lee, επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας Greater China στην Bank of America.

«Οι αμερικανικές εταιρείες, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο επιθετικές όσο οι κινεζικές εταιρείες», είπε ο Lee. «Ένας από τους λόγους είναι επειδή αυτή τη στιγμή το κόστος των υλικών τους είναι πολύ υψηλό ανά αυτοκίνητο». Οι κινεζικές εταιρείες ρομποτικής οδήγησης αντιμετωπίζουν μικρό τοπικό ανταγωνισμό στις αγορές του εξωτερικού, επειδή οι περισσότεροι από τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους δεν δίνουν ακόμη προτεραιότητα στην παγκόσμια επέκταση. Ωστόσο, οι αμερικανικές εταιρείες που επιθυμούν να συνεργαστούν με κατασκευαστές αυτόνομων οχημάτων έχουν συνεργαστεί με κινεζικές εταιρείες – η Uber Technologies έχει ενώσει τις δυνάμεις της με την WeRide στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η Lyft έχει συνεργαστεί με την Baidu για να λανσάρει υπηρεσίες ρομποτικής οδήγησης στην Ευρώπη από το επόμενο έτος, εν αναμονή της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Οι WeRide και Pony AI σχεδιάζουν να ξεκινήσουν περιορισμένες υπηρεσίες στη Σιγκαπούρη ήδη από φέτος με τοπικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου του φορέα παροχής υπηρεσιών ride-hailing Grab Holdings και του ομίλου μεταφορών ComfortDelGro.

Η Μέση Ανατολή διαμορφώνεται ως το σημείο μηδέν για την κλιμακωτή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης κινεζικής αυτόνομης τεχνολογίας. Ένα ηλιόλουστο κλίμα, οι καλά ανεπτυγμένες οδικές υποδομές και τα φιλόξενα πολιτικά καθεστώτα λειτουργούν υπέρ της περιοχής. Η αντίθεση από τους οδηγούς είναι επίσης λιγότερο σημαντικό πρόβλημα στις χώρες του Κόλπου, όπου οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών έχουν μικρή επιρροή, σύμφωνα με τον Paul Gong, επικεφαλής της έρευνας για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην UBS. «Υπάρχει λιγότερη πολιτική ανησυχία για την απασχόληση σε σύγκριση με άλλες περιοχές», είπε.

Οι Pony.ai, WeRide και Apollo Go έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Uber ή τις τοπικές αρχές μεταφορών της περιοχής. Το Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας περιλαμβάνει ένα εθνικό δίκτυο αυτόνομων οχημάτων, ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης. Το Ντουμπάι έχει θέσει ως στόχο το 25% των μετακινήσεων της πόλης να είναι αυτόνομες έως το 2030, ενώ το γειτονικό Άμπου Ντάμπι στοχεύει σε παρόμοιο στόχο έως το 2040.

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχε προηγουμένως αποκλειστική συνεργασία με την Cruise, η οποία υποστηρίζεται από την General Motors, για την ανάπτυξη ρομποτικών ταξί από το 2023, προτού η αυτοκινητοβιομηχανία κλείσει την επιχείρηση στα τέλη του περασμένου έτους. Μετά την κατάρρευση της Cruise, το εμιράτο σύναψε συμφωνίες με τις κινεζικές Baidu, WeRide και Pony.ai σε σύντομο χρονικό διάστημα στις αρχές του έτους. Μέχρι και τον Σεπτέμβριο, τα οχήματα των τριών εταιρειών δοκιμάζονταν σε καθορισμένους δρόμους στο Ντουμπάι.

Ο επενδυτικός πλούτος και η όρεξη της περιοχής για την προώθηση αυτόνομης καινοτομίας είναι επίσης ελκυστικά. Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, Mubadala, συν ηγήθηκε σε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Waymo το 2020, και το έργο Neom της Σαουδικής Αραβίας επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην Pony.ai το 2023. Οι αρχές του Ντουμπάι απένειμαν χρηματικό έπαθλο 900.000 δολαρίων στην WeRide για τη νίκη της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Αυτο οδήγησης 2025.

Για την WeRide, η Μέση Ανατολή αποτελεί εφαλτήριο για περαιτέρω παγκόσμια επέκταση που θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποδείξει την επιχειρηματική της αξία, σύμφωνα με την Οικονομική Διευθύντρια Jennifer Li. «Ανυπομονούμε πραγματικά να έχουμε μερικές εκατοντάδες ρομποτικά ταξί εδώ πολύ σύντομα», είπε, προσθέτοντας ότι η WeRide στοχεύει να γίνει κερδοφόρα σε βάση ανά όχημα μόλις το μέγεθος του στόλου της κλιμακωθεί στην αγορά. «Είναι πολύ συναρπαστικό».

Πηγή: South China Morning Post