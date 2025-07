Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις στοχοθέτησαν με λέιζερ γερμανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (ASPIDES), με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο το πλήρωμα και να διακοπεί η επιχείρηση, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» κίνηση. Στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών «για αυτόν τον λόγο» εκλήθη ήδη ο πρέσβης της Κίνας στο Βερολίνο Ντενγκ Χόνγκμπο.

NEW: China allegedly targeted a German aircraft with a laser during the EU’s ASPIDES maritime security operation.

Η επίθεση, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, έλαβε χώρα στις αρχές Ιουλίου κοντά στις ακτές της Υεμένης, όταν κατά την διάρκεια πτήσης ρουτίνας στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα γερμανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τυφλώθηκε χωρίς προειδοποίηση από κινεζικό πολεμικό πλοίο με λέιζερ, ενώ πετούσε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Germany accuses the Chinese military of using a laser to target a German aircraft in the EU operation ASPIDES and summoned the Chinese ambassador.

I suspect the involved aircraft is D-CUTE #3CF6C2 a chartered German Beechcraft Super King Air 350 from Atlas Air Service https://t.co/696dsQsECy pic.twitter.com/AVgmPkQFIP

— Intel and Recon (@IntelAndRecon) July 8, 2025