Κινεζικό τάνκερ, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, 14 Απριλίου, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στο πέρασμα, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που επικαλείται το Reuters.

Το Rich Starry φαίνεται να είναι το πρώτο πλοίο που καταφέρνει να περάσει τα Στενά και να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο, από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός, σύμφωνα με στοιχεία των LSEG, MarineTraffic και Kpler.

Το δεξαμενόπλοιο και η πλοιοκτήτρια εταιρεία, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, τέθηκαν υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω συναλλαγών τους με το Ιράν. Η εταιρεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Το Rich Starry είναι δεξαμενόπλοιο μεσαίας κατηγορίας που μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα δεδομένα. Φόρτωσε στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, τη Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το κινεζικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο διαθέτει κινεζικό πλήρωμα και είναι μήκους 188 μέτρων και πλάτους 29 μέτρων.

