Ένα κινεζικό τάνκερ, το οποίο μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ.

Το δεξαμενόπλοιο Yuan Hua Hu βρίσκεται τώρα αγκυροβολημένο στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το ναυτικό των ΗΠΑ έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά σκάφη.

Αυτή είναι η τρίτη γνωστή διέλευση κινεζικού πετρελαιοφόρου από το πέρασμα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχο στα Στενά, συνάπτοντας συμφωνίες με το Ιράκ και το Πακιστάν για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή, σύμφωνα με «πηγές που γνωρίζουν το θέμα», τις οποίες επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει ότι και άλλες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύναψης παρόμοιων συμφωνιών.