Μία κινηματογραφική απόδραση κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, ενός πρατηρίου βενζίνης.

Μια γυναίκα που είχε απαχθεί, ξεφεύγει μέσα σε δευτερόλεπτα, από τα χέρια του απαγωγέα της.

Στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που η γυναίκα κάθεται με ζωγραφισμένη την απόγνωση και το φόβο στο πρόσωπό της, στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του απαγωγέα της.

Εκείνος, σταματάει σε πρατήριο καυσίμων στο Κορίντο για να βάλει βενζίνη.

Τη στιγμή που ο άνδρας βγαίνει από το όχημα για να πληρώσει, η γυναίκα πετάγεται έξω από το αυτοκίνητό του και τρέχει προς ένα περιπολικό, που ήταν σταθμευμένο λίγα μέτρα πιο πέρα.

Οι αστυνομικοί καταλάβαν ότι η γυναίκα προσπαθεί να σωθεί και ακινητοποιούν άμεσα τον άνδρα και τον συλλαμβάνουν.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως Ρεϊνάλντο Αζεβέδο Φίλιο ενώ τα αίτια της απαγωγής παραμένουν αδιευκρίνιστα.