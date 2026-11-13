Ένα σχέδιο που θυμίζει χολιγουντιανό θρίλερ έθεσε σε εφαρμογή τα ξημερώματα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου ο 74χρονος Leonardo Bertulazzi. Ο πρώην Ιταλός εξτρεμιστής, ο οποίος τελούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό στη συνοικία Monserrat του Μπουένος Άιρες εν αναμονή της έκδοσής του στη Ρώμη, κατάφερε να εξαφανιστεί χωρίς να γίνει αντιληπτός, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Αργεντινής να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και να επικήρυξει τον φυγά έναντι 20 εκατομμυρίων πέσος (περίπου 13.000 δολαρίων).

Η αυτοσχέδια πατέντα που «τύφλωσε» τους αισθητήρες

Το κλειδί της επιτυχίας του σχεδίου βρισκόταν στην εξουδετέρωση του ηλεκτρονικού βραχιολιού επιτήρησης χωρίς να σημάνει συναγερμός στο κέντρο παρακολούθησης. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των αργεντίνικων εφημερίδων La Nación και Clarín, ο 74χρονος κατασκεύασε έναν μηχανισμό που προσομοίωνε τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου ποδιού.

Συγκεκριμένα, τύλιξε έναν μεταλλικό σωλήνα με κομμάτια χοιρινού λίπους —ώστε να μιμηθεί την υγρασία και την υφή του δέρματος— και τοποθέτησε επάνω του το βραχιόλι.

Για να ολοκληρώσει την ψευδαίσθηση, προσέθεσε ένα θερμαντικό επίθεμα που διατηρούσε σταθερή τη θερμοκρασία σώματος, καθώς και ένα πιεσόμετρο συνδεδεμένο στο ρεύμα, το οποίο μετέδιδε τεχνητούς καρδιακούς παλμούς στους αισθητήρες. Η κατασκευή εντοπίστηκε αργότερα κάτω από το κρεβάτι του, προκαλώντας αρχικά συναγερμό για βόμβα και κινητοποιώντας ομάδα πυροτεχνουργών, προτού διαπιστωθεί η πραγματική της χρήση.

Οι αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι ο Bertulazzi είχε κάνει πρόβα τζενεράλε λίγες νύχτες νωρίτερα, όταν το βραχιόλι εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις δύο τα ξημερώματα, αλλά οι αστυνομικοί θεώρησαν το περιστατικό απλή τεχνική βλάβη και αντικατέστησαν τη συσκευή.

Κατάβαση από τον πέμπτο όροφο και άλμα στην ελευθερία

Αφού εξασφάλισε την ψηφιακή του κάλυψη, ο δραπέτης έκοψε το προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα στο μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου, στην οδό Defensa 649. Χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εξάρτυση, μεταλλικό κρίκο ασφαλείας και σχοινιά από αιώρα, πραγματοποίησε καταρρίχηση στη γειτονική ταράτσα.

Από εκεί, μέσω μιας σκάλας, πέρασε σε παρακείμενο ακάλυπτο χώρο, διέσχισε περίπου 35 μέτρα και σκαρφάλωσε σε ένα πράσινο μεταλλικό πορτόνι. Κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να πηδά από ύψος δύο μέτρων στο πεζοδρόμιο, να πέφτει, να σηκώνεται και να στέκεται για λίγο εξαντλημένος στον τοίχο, προτού απομακρυνθεί πεζός, χωρίς αποσκευές ή κάποιο όχημα αναμονής. Όλα αυτά συνέβησαν ενώ τέσσερις αστυνομικοί φρουρούσαν την είσοδο του διαμερίσματος και υπήρχε επιπλέον αστυνομική δύναμη στο κτήριο.

Το βαρύ παρελθόν και το χρονικό της έκδοσης

Ο Leonardo Bertulazzi υπήρξε στέλεχος της γενοβέζικης πτέρυγας των Ερυθρών Ταξιαρχιών κατά τα «μολυβένια χρόνια» της Ιταλίας (δεκαετίες 1970-1980). Αν και το όνομά του συνδέθηκε επιχειρησιακά με την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού Aldo Moro το 1978, η καταδίκη του σε 27 χρόνια κάθειρξη στην Ιταλία αφορά την απαγωγή του βιομηχάνου Pietro Costa και τη συμμετοχή του σε ένοπλη οργάνωση. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί το 1977 από έκρηξη βόμβας που κατασκεύαζε, ενώ το 2002, όταν συνελήφθη για πρώτη φορά στο Μπουένος Άιρες, εργαζόταν σε συνεργείο μοτοσικλετών.

Η δικαστική του περιπέτεια στην Αργεντινή διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες. Το 2003 η έκδοσή του απορρίφθηκε και το 2004 του χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα.

Ωστόσο, η άνοδος του Javier Milei στην προεδρία ανέτρεψε τα δεδομένα, οδηγώντας στην ανάκληση του ασύλου και την επανασύλληψή του τον Αύγουστο του 2024. Παρά τις προσπάθειες της υπεράσπισής του να μπλοκάρει την έκδοση επικαλούμενη τρία εγκεφαλικά επεισόδια, η ομοσπονδιακή δικαστής María Romilda Servini απέρριψε και την τελευταία προσφυγή. Η ενημέρωση από τον δικηγόρο του ότι ο δρόμος για τις ιταλικές φυλακές είχε πλέον ανοίξει, φαίνεται πως αποτέλεσε το έναυσμα για την κινηματογραφική φυγή του.

Ανθρωποκυνηγητό μέχρι τα σύνορα με τη Βραζιλία

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ιταλική εφημερίδα Il Foglio να μεταδίδει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για κινήσεις του στις βορειοανατολικές επαρχίες Corrientes και Entre Ríos, καθώς και σενάρια διαφυγής του με φορτηγό προς τη Βραζιλία.

Την ίδια ώρα, η υφυπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Wanda Ferro, ζήτησε από το Μπουένος Άιρες να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύλληψή του, καθώς η υπόθεση αποτελεί πλέον βαρύ πλήγμα για την αξιοπιστία των αργεντίνικων αρχών ασφαλείας.