Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δραματικής ιστορίας που εκτυλίχθηκε στην Αυστραλία, καθώς η αποστολή διχάστηκε: πέντε παίκτριες αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο, ενώ οι υπόλοιπες επέστρεψαν στην πατρίδα τους, με δάκρυα στα μάτια.

Η κινηματογραφική απόδραση

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η απόδραση των πέντε παικτριών από το ξενοδοχείο της αποστολής ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Οι γυναίκες κατάφεραν να φύγουν κάτω από τη μύτη των φρουρών και των μελών της αποστολής τους, ενώ φέρεται να έστελναν σήματα SOS με τους φακούς των κινητών τους.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Όπως δήλωσε σε αυστραλιανό τηλεοπτικό σταθμό η δικηγόρος των πέντε παικτριών, Τίνα Κορντροσταμί, οι γυναίκες επιχείρησαν να διαφύγουν μέσω της εξόδου κινδύνου και κατευθύνθηκαν προς το πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν την απουσία τους, επικράτησε αναστάτωση.

Οι φρουροί έσπευσαν να τις αναζητήσουν, κατεβαίνοντας μάλιστα τις σκάλες με τα πόδια, καθώς δεν υπήρχε χρόνος να περιμένουν το ασανσέρ. Τελικά, η πόρτα που οδηγούσε στο πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, γεγονός που στάθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished. UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

Στο λόμπι του ξενοδοχείου έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί, με τους φρουρούς να εμφανίζονται εμφανώς απογοητευμένοι, καθώς είχαν αποτύχει στην αποστολή τους να κρατήσουν τις παίκτριες υπό περιορισμό.

Η ψυχολογική πίεση στην ομάδα

Η απόφαση των πέντε παικτριών να παραμείνουν στην Αυστραλία φαίνεται πως επιβάρυνε ψυχολογικά και τις υπόλοιπες συμπαίκτριές τους. Πολλές από τις γυναίκες που επέστρεψαν στο Ιράν εμφανίστηκαν συγκινημένες και διστακτικές κατά την αναχώρησή τους.

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, μέλη της ομάδας μίλησαν στην εφημερίδα Sydney Morning Herald, χωρίς όμως να αποκαλύψουν τα ονόματά τους. Πολλές επαναλάμβαναν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε παίκτριες που έμειναν πίσω στην Αυστραλία, μία από τις γυναίκες απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Στην ερώτηση αν θα ήθελε και η ίδια να γίνει πρόσφυγας, η νεαρή γυναίκα κούνησε αρνητικά το κεφάλι της λέγοντας: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».

‘SAVE OUR GIRLS’: Fans attempt to block the Iranian women’s soccer team from leaving their Australian hotel, fearing the players would face punishment upon returning to Iran after players refused to sing their national anthem ahead of a recent game. Witnesses said one player was… pic.twitter.com/Ho3h7Pex8C — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Άλλες παίκτριες ανέφεραν ότι είχαν ήδη μιλήσει με τις οικογένειές τους και ανυπομονούσαν να επιστρέψουν κοντά τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε η αυστραλιανή εφημερίδα, η γλώσσα του σώματος ορισμένων από αυτές έδειχνε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Μάλιστα, οι τελευταίες γυναίκες που επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο το έκαναν με δάκρυα στα μάτια, ενώ μία παίκτρια αρχικά αρνήθηκε να επιβιβαστεί και κάθισε στο κάθισμά της.

Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου

Η ατμόσφαιρα στην πτήση από το Γκολντ Κόουστ προς το Σίδνεϊ ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Σύμφωνα με επιβάτη της πτήσης, ο κυβερνήτης έκανε μια συγκινητική ανακοίνωση για τη σημασία της αλληλεγγύης και της φροντίδας μεταξύ των ανθρώπων σε μια δύσκολη περίοδο για τον κόσμο.

Οι επιβάτες χειροκρότησαν το μήνυμα του πιλότου, ενώ αρκετοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τις παίκτριες, ευχόμενοι τους καλή τύχη στη ζωή τους.

Σήματα SOS και αυστηρή επιτήρηση

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, οι παίκτριες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικό λεωφορείο στον διεθνή τερματικό σταθμό. Εκεί καταγράφηκε βίντεο στο οποίο φαίνονται να στέλνουν σήματα SOS με τους φακούς των κινητών τους.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport. At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026



Η διαδικασία ελέγχου στα σύνορα καθυστέρησε, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ενδέχεται και άλλες παίκτριες να επιχειρήσουν να παραμείνουν στην Αυστραλία. Ένας αξιωματικός πήρε μια στοίβα διαβατηρίων σε ξεχωριστό δωμάτιο, ενώ μία παίκτρια απομακρύνθηκε προσωρινά από τις υπόλοιπες πριν τελικά επιστρέψει στην ομάδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, οι παίκτριες βρίσκονταν υπό αυστηρή επιτήρηση. Συνολικά 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες, παρέμειναν μαζί με την ομάδα μέχρι την αναχώρησή της για την πτήση της επιστροφής.