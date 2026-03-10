Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Όταν, σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ισραηλινό έδαφος και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, φάνηκε «φυσιολογικό».

Όταν η Τεχεράνη άρχισε να στοχεύει συγκεκριμένα πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ και υποδομές καυσίμων των μοναρχιών του Περσικού Κόλπου, όλοι κατάλαβαν τα πάντα.

Αλλά όταν τα κέντρα δεδομένων που ανήκουν στις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στον κόσμο που βρίσκονται στην περιοχή άρχισαν να εκρήγνυνται, ορισμένοι προβληματίστηκαν: γιατί έγιναν στόχος;

Την 1η Μαρτίου, εμφανίστηκαν αναφορές, οι οποίες αργότερα επιβεβαιώθηκαν από την Amazon, ότι τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (δύο εγκαταστάσεις) και στο Μπαχρέιν είχαν κλείσει λόγω σοβαρών ζημιών από τις ιρανικές επιθέσεις. Το δελτίο τύπου ήταν γεμάτο αόριστη διατύπωση και υποσχέσεις για επανέναρξη των εργασιών, αλλά ακόμη κι έτσι, έγινε σαφές ότι οι υπηρεσίες cloud της Amazon δεν μπορούσαν να βασίζονται στη χωρητικότητα της Μέσης Ανατολής. Για πόσο καιρό, κανείς δεν ξέρει.

Στις 6 Μαρτίου, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε μια επιτυχημένη επίθεση σε ένα άλλο σημαντικό κέντρο δεδομένων – το έργο Microsoft Azure. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται μόνο από μία πηγή, ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης που συνδέεται άμεσα με το IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης). Η ίδια η Microsoft δεν έχει σχολιάσει το θέμα μέχρι τη στιγμής.

Γιατί να μην χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους;

Η πιο προφανής απάντηση στο ερώτημα είναι γιατί το Ιράν άρχισε να στοχεύει φαινομενικά «πολιτικές υποδομές». Ωστόσο δεν είναι πραγματικά πολιτικές. Αναλυτές πληροφορικής αναφέρουν:

«Τα κέντρα δεδομένων σήμερα αποτελούν ουσιαστικά μια τεχνολογία διπλής χρήσης, τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούνται για την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των υπολογισμών στόχων, της χαρτογράφησης και άλλων σκοπών. Επομένως, ένα τέτοιο χτύπημα είναι απολύτως λογικό».

Η επιβεβαίωση προέρχεται από τον αμερικανικό τύπο, ο οποίος αναφέρει ότι το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάσει, να στοχεύσει και να καθοδηγήσει τους πυραύλους, τα βομβαρδιστικά και τα drones του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ιράν. Συγκεκριμένα, το «εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης» Claude που αναπτύχθηκε από την Anthropic. Αυτή η εταιρεία, με τη σειρά της, χρησιμοποιεί τους πόρους cloud της Amazon στο έργο της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί ένα τεράστιο φάσμα πληροφοριών για την ανάλυση και τον εντοπισμό στόχων, κάτι που απαιτεί συνεχή πρόσβαση σε χώρο αποθήκευσης στο cloud και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο για χρήση σε πραγματικό χρόνο.

Επομένως, η καταστροφή των κέντρων δεδομένων που βρίσκονται πλησιέστερα στη σκηνή των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι μία από τις πολεμικές αποστολές του Ιράν. Όπως εξηγούν ειδικοί πληροφορικής, τέτοιες επιθέσεις διαταράσσουν την κεντρική γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων δεδομένων και των τελικών χρηστών. Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία διαδικτύου χάνεται προσωρινά και χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποκατασταθεί η υπηρεσία. Έτσι, η ικανότητα να χτυπηθεί το Ιράν μειώνεται.

«Ο κόσμος σίγουρα θα μετακομίσει από το Ντουμπάι»

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει ένας εξαιρετικά ελκυστικός επιχειρηματικός προορισμός για τις παγκόσμιες εταιρείες πληροφορικής τα τελευταία χρόνια. Εδώ οι μεγαλύτεροι ψηφιακοί παίκτες έχουν αρχίσει να δημιουργούν έναν από τους βασικούς κόμβους για το τεχνολογικό άλμα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Microsoft ξεκίνησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ΗΑΕ, εκ των οποίων τα 7,3 έχουν ήδη δαπανηθεί έως τις αρχές του 2026. Η Amazon μόλις κατασκεύασε κέντρα δεδομένων αξίας 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία – και αυτό θα πρέπει να είναι μόνο η αρχή της περαιτέρω επέκτασης της εταιρείας στην περιοχή μέσω της πρόσληψης τοπικών ειδικών.

Το 2024, η Google ανακοίνωσε ένα κοινό έργο με τη σαουδαραβική εταιρεία Humaine για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κόμβου τεχνητής νοημοσύνης στο βασίλειο, στο οποίο η εταιρεία επενδύει 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Oracle επένδυσε επίσης 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επέκταση των κέντρων δεδομένων της στην περιοχή και ξεκίνησε το δικό της πρόγραμμα έργων τεχνητής νοημοσύνης στα ΗΑΕ.

Με άλλα λόγια, η παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή βιομηχανία έχει κυριολεκτικά πολλά να χάσει από τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένες επενδύσεις, αλλά και μια αναγκαστική οπισθοδρόμηση στην ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αποτελούν επί του παρόντος τον κύριο αγώνα για μελλοντικά υπέροχα κέρδη. Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τη συλλογική Δύση στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνητική και στρατιωτική διακυβέρνηση.

Τα εξαιρετικά οδυνηρά χτυπήματα του Ιράν άμεσα στην «ψηφιακή καρδιά» της σημερινής Δύσης, η οποία έχει μετατοπιστεί αθόρυβα προς τη Μέση Ανατολή, αποδεικνύονται κάτω από τη μέση της «Μεσανατολικής Ελβετίας» – ενός ήσυχου πολυτελούς παραδείσου για το κεφάλαιο και τους ιδιοκτήτες του.

Μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2026, αυτές οι άφθονες χρηματοοικονομικές ροές θα στερέψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα – οι χώρες της Μέσης Ανατολής θα χρειαστούν οι ίδιες χρήματα για να ανακάμψουν.

Ο λόγος που οι παγκόσμιοι γίγαντες της πληροφορικής έσπευσαν να μεταφέρουν τις «παραγωγικές τους δυνατότητες» στις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι επειδή οι τοπικοί ηγέτες κατάφεραν να πείσουν την ελίτ των παγκοσμιοποιητών ότι είναι ένα περιβάλλον ασφαλές, άνετο, βολικό από άποψη εφοδιαστικής και, γενικά, «όλα επιτρέπονται με τα χρήματά σας».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί που ξέρουν πώς να μετράνε τα χρήματα και τις τεράστιες απώλειες τους, έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν την πόρτα του Οβάλ Γραφείου, εξηγώντας στον Τραμπ ότι η περιπέτειά του με το Ιράν πρέπει να τελειώνει. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα το καταλάβει, και αν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμοι να απεγκλωβιστούν από έναν ακόμη πόλεμο «για χάρη της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευημερίας».

Με πληροφορίες από tsargrad.tv