Το 1949, η Ρώμη δοκίμασε ένα σύστημα τηλεφώνου που επέτρεπε στους οδηγούς να πραγματοποιούν κλήσεις χωρίς να βγαίνουν από τα αυτοκίνητά τους.

Οι οδηγοί σταματούσαν δίπλα σε ειδικούς σταθμούς στην άκρη του δρόμου και συνέδεαν ένα καλώδιο από το αυτοκίνητο στην υποδοχή.

Ακριβό για την εποχή του, το μηνιαίο τέλος υπηρεσίας ήταν 15 δολάρια, ενώ οι τοπικές κλήσεις κόστιζαν 30–40 σεντς η καθεμία. Σε λίρες του 1949 (το νόμισμα της Ιταλίας τότε), αυτό αντιστοιχούσε περίπου σε 9.600 λίρες τον μήνα και 192–256 λίρες ανά κλήση, δεδομένης της ισοτιμίας περίπου 640 λιρών ανά δολάριο ΗΠΑ.

Αυτές οι τιμές αντανακλούσαν την «πολυτελή» τιμολόγηση της μεταπολεμικής περιόδου για μια τόσο καινοτόμα τεχνολογία.