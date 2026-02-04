Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, πόστο από το οποίο απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο εξαιτίας των σχέσεών του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

«Είπε ψέματα επανειλημμένως στο επιτελείο μου όταν του τέθηκαν ερωτήσεις για την σχέση με τον Έπστιν πριν και κατά την διάρκεια της θητείας του ως πρεσβευτή. Λυπάμαι που τον διόρισα», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός ενώπιον της Βουλής .

Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ πρoσέθεσε ότι έχει την πρόθεση να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, καθώς και με την ανάκλησή του, εκτός όσων έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια.

Ποιος είναι ο Πίτερ Μάντελσον

Ο Πίτερ Μάντελσον (Peter Mandelson), Βρετανός πολιτικός του Εργατικού Κόμματος και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων ενός μεγάλου πολιτικού και σκανδάλου που αφορά τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο Τζέφρι Έπστιν.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ο Μάντελσον αποχώρησε επίσημα από τη Βουλή των Λόρδων. Η κίνηση αυτή έγινε εν μέσω έντονων πιέσεων μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που τον συνδέουν με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ