Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Ουάσινγκτον απορρίπτει την επανάληψη προηγούμενων μοντέλων διευθέτησης που, κατά την εκτίμησή της, δεν απέδωσαν.

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία. Όμως δεν θέλουμε να επαναληφθεί η ιστορία. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης, ούτε στο Μινσκ 1 ή στο Μινσκ 2», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου ειρήνης.

Οι συμφωνίες του Μινσκ, που υπογράφτηκαν το 2014 και το Φεβρουάριο του 2015, αποτελούν το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η επιχειρηματολογία του Κέλογκ. Στο ίδιο πλαίσιο ο αμερικανός απεσταλμένος ισχυρίστηκε ότι αυτές «σαμποτάρονταν πλήρως από το Κίεβο, με τη στήριξη του Βερολίνου και του Παρισιού», επιλέγοντας να τονίσει την ανάγκη αποφυγής επανάληψης παλαιότερων λαθών στην προσέγγιση της σύγκρουσης.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου που παρουσιάζει η πλευρά των ΗΠΑ είναι η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία σε σύντομο χρόνο: «Αναφέρει με σαφήνεια ότι η Ουκρανία πρέπει να πραγματοποιήσει εκλογές μέσα σε 100 ημέρες. Πιθανότατα να είναι εφικτό σε περίπου 90 ημέρες», σημείωσε ο Κέλογκ, προσθέτοντας ότι η πραγματοποίησή τους αποτελεί προϋπόθεση του σχεδίου και ότι θα λειτουργήσει καθησυχαστικά για τον λαό και τη διεθνή κοινότητα. Η πρόταση εγείρει ερωτήματα ως προς την εφαρμογή, την εποπτεία και τη διασφάλιση διεθνών εγγυήσεων σε περίπτωση συμφωνίας.