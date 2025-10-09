Επιμέλεια Κλεάνθης Γρίβας

Gideon Levy

Haaretz – 5 Οκτωβρίου 2025

Χρειάζεται εξαιρετικός βαθμός αισιοδοξίας για να μην είσαι απογοητευμένος ή να μην είσαι κομματικός χασάπης ενόψει της συμφωνίας για τη Γάζα, αλλά μπορεί να γίνει. Η πρόταση έχει και τα φωτεινά της σημεία.

Δεν πρόκειται για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία, φυσικά, θα ήταν πολύ καλύτερη, αλλά μάλλον για μια συμφωνία που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν στο Ισραήλ. Ωστόσο, είναι εδώ και καιρό σαφές ότι μόνο μια επιβαλλόμενη συμφωνία μπορεί να πιέσει το Ισραήλ να κάνει μια αλλαγή. Ιδού. Ένα σημάδι ελπίδας για τη συνέχιση των καταναγκαστικών πολιτικών των ΗΠΑ, χωρίς τις οποίες τίποτα δεν θα προχωρήσει.

Δεκάδες χιλιάδες ζωές σώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο φόβος, η πείνα, οι ασθένειες, τα βάσανα και οι κακουχίες των πάνω από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων μπορεί σταδιακά να φτάσουν στο τέλος τους. Την Κυριακή, θα έχουν τουλάχιστον την πρώτη τους νύχτα ύπνου χωρίς την απειλή βομβαρδισμού πάνω από τα εκτεθειμένα κεφάλια τους. Εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι θα αποκτήσουν την ελευθερία: οι 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι, οι 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ και οι 1.800 κάτοικοι της Γάζας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αθώοι, οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ.

Ναι, με την ίδια λογική: Οι οικογένειες των Παλαιστινίων κρατουμένων έχουν επίσης υπομείνει μήνες και χρόνια άγχους και αβεβαιότητας σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Οι περισσότεροι από αυτούς αξίζουν να απελευθερωθούν. Κανένας από τους 1.800 κρατούμενους από τη Γάζα που πρόκειται να απελευθερωθούν δεν έχει διωχθεί για κάτι. Και αυτοί απήχθησαν. Είναι καλύτερο να μην γίνεται σύγκριση των συνθηκών κράτησης: Ήταν απαίσιες και από τις δύο πλευρές. Επομένως, η απελευθέρωσή τους αποτελεί λόγο χαράς – για όλους: όλους τους απαχθέντες και όλες τις οικογένειες.

Αυτή η συμφωνία αποκαθιστά την τάξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ: Το Ισραήλ είναι το κράτος-πελάτης και οι ΗΠΑ είναι η υπερδύναμη. Τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι ορισμοί έχουν γίνει εντελώς θολοί σε σημείο που – ειδικά κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, μερικές φορές φαινόταν ότι το Ισραήλ ήταν ο προστάτης και η Αμερική το προτεκτοράτο του. Τέλος, υπάρχει ένας Αμερικανός πρόεδρος που τολμά να χρησιμοποιήσει την τεράστια επιρροή που έχει στη διάθεσή του για να υπαγορεύσει τις ενέργειες του Ισραήλ. Οι κινήσεις που έχει υπαγορεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλές για το Ισραήλ, παρόλο που λίγοι θα το παραδεχτούν.

Ο τερματισμός του πολέμου είναι, φυσικά, καλός για τη Γάζα, αλλά καλός και για το Ισραήλ. Δεν είναι τώρα η ώρα να απαριθμήσουμε όλη την τρομερή ζημιά που προκάλεσε αυτός ο πόλεμος στο ίδιο το Ισραήλ, ένα μέρος της οποίας είναι μη αναστρέψιμο. Ο κόσμος δεν θα ξεχάσει σύντομα τη γενοκτονία. Θα περάσουν γενιές πριν ξεχαστεί η Γάζα. Το να σταματήσει ο πόλεμος τώρα είναι το μικρότερο κακό για το Ισραήλ, που έχει χάσει τον δρόμο του. Τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται στα πρόθυρα της ηθικής και στρατηγικής κατάρρευσης. Ο θείος Ντόναλντ το αποκαθιστά στις αρχικές του διαστάσεις και ίσως το θέτει και σε διαφορετική πορεία.

Το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποφύγει αυτόν τον πόλεμο, που μόνο το έβλαπτε. Αλλά θα μπορούσε επίσης να είχε διαχειριστεί το τέλος του διαφορετικά. Οι άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς και οι χειρονομίες καλής θέλησης θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η αποχώρηση από ολόκληρη τη Λωρίδα και η απελευθέρωση όλων των κρατουμένων θα σηματοδοτούσε μια νέα αρχή. Αλλά το Ισραήλ, ως συνήθως, επέλεξε να ενεργήσει διαφορετικά: να κάνει μόνο ό,τι του επιβλήθηκε.

Η Γάζα, ακόμη και η Χαμάς, τερματίζουν αυτόν τον πόλεμο όρθιες. Χτυπημένες, αιμορραγούσες, άπορες, αλλά όρθιες. Η Γάζα έγινε η Χιροσίμα, αλλά το πνεύμα της ζει. Το παλαιστινιακό ζήτημα είχε βγει εντελώς από τη διεθνή ατζέντα – μια ακόμη στιγμή ειρήνης με τη Σαουδική Αραβία και οι Παλαιστίνιοι θα είχαν γίνει οι Αμερικανοί Ινδιάνοι της περιοχής – και μετά ήρθε ο πόλεμος και τους έβαλε στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας. Ο κόσμος τους αγαπά και τους λυπάται. Δεν υπάρχει παρηγοριά για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν πληρώσει ένα απερίγραπτο τίμημα – και ο κόσμος μπορεί να τους ξεχάσει ξανά – αλλά προς το παρόν βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου.

Αυτή η στιγμή πρέπει να αξιοποιηθεί για να αλλάξει η ατμόσφαιρα στο Ισραήλ: Είναι καιρός οι Ισραηλινοί να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν το έργο των χεριών τους. Ίσως δεν έχει νόημα να κλαίμε για χυμένο γάλα, αλλά με το χυμένο αίμα είναι διαφορετικό. Είναι καιρός να ανοίξουμε τη Λωρίδα της Γάζας στα μέσα ενημέρωσης και να πούμε στους Ισραηλινούς: Δείτε, αυτό κάναμε. Είναι καιρός να μάθουμε ότι η αποκλειστική εξάρτηση από τη στρατιωτική ισχύ οδηγεί σε καταστροφή. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι στη Δυτική Όχθη δημιουργούμε μια άλλη Γάζα. Και είναι καιρός να κοιτάξουμε ευθεία μπροστά και να πούμε: Έχουμε αμαρτήσει, έχουμε ενεργήσει δόλια, έχουμε παραβεί.

