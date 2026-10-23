Έκτακτα μέτρα προστασίας λαμβάνουν οι αρχές στο Παρίσι, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας ανακοίνωσε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ότι το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ, το Μουσείο Πικάσο και άλλα σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των εντόνων ανησυχιών για νέα βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διαδηλώσεων. Το υπουργείο απηύθυνε έκκληση σε όλους τους υπαγόμενους φορείς να μεριμνήσουν άμεσα για την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία του προσωπικού και τη διαφύλαξη των πολύτιμων έργων τέχνης.

Στο στόχαστρο και η διεθνής έκθεση Art Basel

Η ανησυχία για νέες ταραχές επηρέασε ακαριαία και τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Η διάσημη έκθεση Art Basel Paris, που φιλοξενείται στο Γκραν Παλέ με τη συμμετοχή 211 διεθνών γκαλερί και παρομοιάζεται από τους καλλιτέχνες με τους «Ολυμπιακούς Αγώνες της τέχνης», αναγκάστηκε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της.

Παρόλο που άνοιξε τις πύλες της για το κοινό την Παρασκευή, οι διοργανωτές αποφάσισαν ήδη από την Πέμπτη να ακυρώσουν πλήρως τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν έκρυθμες καταστάσεις.

Κλιμάκωση της κοινωνικής έντασης

Η απόφαση για το καθολικό κλείσιμο των πολιτιστικών χώρων έρχεται ως απόρροια των σοβαρών επεισοδίων του περασμένου Σαββάτου, τα οποία εξελίχθηκαν σε απόλυτο χάος. Οι προηγούμενες διαμαρτυρίες σημαδεύτηκαν από εμπρησμούς, καταστροφές βιτρινών, εκτεταμένες λεηλασίες και άγριες συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις, συνιστώντας τις πιο βίαιες ταραχές που έχει βιώσει η Γαλλία εδώ και χρόνια.

Καθώς το νέο κάλεσμα των διαδηλωτών για το Σάββατο αναμένεται να συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερο όγκο κόσμου, η γαλλική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη και έκρυθμη ημέρα.