Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και ότι όσα πλοία επιθυμούν να περάσουν από εκεί κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από πυραύλους ή αδέσποτα drones.

«Επί του παρόντος, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», λέει ο αξιωματούχος του Ναυτικού του IRGC, Μοχάμεντ Ακμπαρζαντέχ, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είναι έτοιμο να συνοδεύσει τα πετρελαιοφόρα μέσω της κρίσιμης ναυτιλιακής διαδρομής του Κόλπου.

Πώς πέρασε το δεξαμενόπλοιο Pola

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι ένα πετρελαιοφόρο διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να φορτώσει αργό πετρέλαιο, σε ένα σπάνιο ταξίδι αφότου ο πόλεμος στο Ιράν διέκοψε τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Κόλπου.

Σύμφωνα με το Reuters, το δεξαμενόπλοιο Pola απενεργοποίησε το σύστημα εντοπισμού AIS αργά στις 2 Μαρτίου, όταν πλησίασε τα Στενά, και επανεμφανίστηκε την Τρίτη ανοιχτά του Άμπου Ντάμπι, βάσει πηγών και δεδομένων παρακολούθησης πλοίων.

Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι Τζεμπέλ Ντάνα για να φορτώσει αργό Murban του Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Ταϊλάνδη, δήλωσαν δύο εμπορικές πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο πόλεμος της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και οι απειλές της κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έχουν σχεδόν παραλύσει τις θαλάσσιες μεταφορές στον Κόλπο και έχουν αναγκάσει χώρες από το Κατάρ έως το Ιράκ να διακόψουν την παραγωγή, σύμφωνα με το Reuters.

Πλοία κινδύνευσαν κοντά στα ΗΑΕ και στο Ομάν