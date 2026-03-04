Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και ότι όσα πλοία επιθυμούν να περάσουν από εκεί κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από πυραύλους ή αδέσποτα drones.
«Επί του παρόντος, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», λέει ο αξιωματούχος του Ναυτικού του IRGC, Μοχάμεντ Ακμπαρζαντέχ, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είναι έτοιμο να συνοδεύσει τα πετρελαιοφόρα μέσω της κρίσιμης ναυτιλιακής διαδρομής του Κόλπου.
Πώς πέρασε το δεξαμενόπλοιο Pola
Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι ένα πετρελαιοφόρο διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να φορτώσει αργό πετρέλαιο, σε ένα σπάνιο ταξίδι αφότου ο πόλεμος στο Ιράν διέκοψε τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Κόλπου.
Πλοία κινδύνευσαν κοντά στα ΗΑΕ και στο Ομάν
Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, γνωστοποίησε ότι έλαβε αναφορές για «συμβάντα» που έπληξαν πλοία κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν.
Κατά την UKMTO, ο κυβερνήτης πλοίου που βρίσκεται 7 ναυτικά μίλια (σχεδόν 13 χιλιόμετρα) ανατολικά από τη Φουτζάιρα στα ΗΑΕ ενημέρωσε πως το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα που προκάλεσαν ζημιά στο κύτος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο.
Νωρίτερα, κυβερνήτης πλοίου 137 ναυτικά μίλια (σχεδόν 245 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μούσκατ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανέφερε ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη κοντά στο σκάφος, και θεάθηκε καπνός, αλλά το σκάφος και το πλήρωμά του είναι σώο.
