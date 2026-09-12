Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Σαλαμτσέχ με το Ιράν, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται προληπτική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Δύο πηγές ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι οι ιρακινές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν το πέρασμα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξαπολύθηκε από το Ιράκ και είχε ως στόχο τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Fermeture du poste-frontière de Shalamcheh entre l’Irak et l’Iran Une source a déclaré à l’agence Shafaq News que des directives avaient été émises par le commandant en chef des forces armées pour fermer le poste et en évacuer le personnel et les travailleurs Situé à l’est de la… pic.twitter.com/DYPashsZcn

Two security sources quoted by Reuters said Iraq had closed the crossing as a precautionary measure following a drone attack launched from Iraq targeting Saudi Arabia’s East-West oil pipeline. pic.twitter.com/XwcGrJTpVu

Το συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ αποτελεί σημαντική χερσαία διαδρομή μεταξύ Ιράκ και Ιράν.

This is VERY WEIRD

The Iraqi government has issued an order to close the Iraq-Iran border crossing at Shalamcheh, Iraq

This is where the U.S. attacked a few months back. I expect a strike is coming and this was done to prevent more casualties in the event of an attack. pic.twitter.com/SHQiYFOJ2n

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 12, 2026