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Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Σαλαμτσέχ με το Ιράν, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται προληπτική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Δύο πηγές ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι οι ιρακινές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν το πέρασμα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξαπολύθηκε από το Ιράκ και είχε ως στόχο τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Το συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ αποτελεί σημαντική χερσαία διαδρομή μεταξύ Ιράκ και Ιράν.

Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο και τον Ιούλιο του 2026, όταν πυραυλική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε τα σύνορα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 11.

Παράλληλα σύμφωνα με τα ιρακινά ΜΜΕ, η ιρακινή κυβέρνηση έκλεισε και το συνοριακό πέρασμα Αλ-Σαΐμπ με το Ιράν χωρίς να γνωστοποιήσει τους λόγους.

Επίσης στο ακόλουθο βίντεο απεικονίζονται σκηνές από το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού Σέιχ Σαχέμπ με το Ιράν στην επαρχία Μαϊσάν, στο ανατολικό Ιράκ.

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