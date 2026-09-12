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Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Σαλαμτσέχ με το Ιράν, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται προληπτική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
Δύο πηγές ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι οι ιρακινές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν το πέρασμα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξαπολύθηκε από το Ιράκ και είχε ως στόχο τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.
Fermeture du poste-frontière de Shalamcheh entre l’Irak et l’Iran
Une source a déclaré à l’agence Shafaq News que des directives avaient été émises par le commandant en chef des forces armées pour fermer le poste et en évacuer le personnel et les travailleurs
Situé à l’est de la… pic.twitter.com/DYPashsZcn
— Syrian Reporter (@ReporterSyrien) September 12, 2026
Iraq orders closure of border crossing with Iran as a precautionary measure.
Two security sources quoted by Reuters said Iraq had closed the crossing as a precautionary measure following a drone attack launched from Iraq targeting Saudi Arabia’s East-West oil pipeline. pic.twitter.com/XwcGrJTpVu
— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 12, 2026
Iraq orders closure of Shalamcheh border crossing with Iran, two sources say https://t.co/y8PSsFRlsZ https://t.co/y8PSsFRlsZ
— Reuters (@Reuters) September 12, 2026
Το συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ αποτελεί σημαντική χερσαία διαδρομή μεταξύ Ιράκ και Ιράν.
This is VERY WEIRD
The Iraqi government has issued an order to close the Iraq-Iran border crossing at Shalamcheh, Iraq
This is where the U.S. attacked a few months back. I expect a strike is coming and this was done to prevent more casualties in the event of an attack. pic.twitter.com/SHQiYFOJ2n
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 12, 2026
Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο και τον Ιούλιο του 2026, όταν πυραυλική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε τα σύνορα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 11.
Παράλληλα σύμφωνα με τα ιρακινά ΜΜΕ, η ιρακινή κυβέρνηση έκλεισε και το συνοριακό πέρασμα Αλ-Σαΐμπ με το Ιράν χωρίς να γνωστοποιήσει τους λόγους.
⚡️🇮🇶🇮🇷 — The Iraqi government closed the Al-Shaib border crossing with Iran without disclosing the reasons, — Iraqi media. pic.twitter.com/AJY3Vzsnic
— MaxOsint Intel (@maxosintintel) September 12, 2026
Επίσης στο ακόλουθο βίντεο απεικονίζονται σκηνές από το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού Σέιχ Σαχέμπ με το Ιράν στην επαρχία Μαϊσάν, στο ανατολικό Ιράκ.
مشاهد تظهر إغلاق معبر الشيب الحدودي مع إيران في محافظة ميسان شرقي العراق pic.twitter.com/hYnhGwBW9F
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 12, 2026