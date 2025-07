Πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, οδήγησε στη διακοπή των λειτουργιών του Διεθνούς Αεροδρομίου Μασσαλία – Προβηγκία, δήλωσε εκπρόσωπος της Διοίκησης του αεροδρομίου.

Από τις μεσημεριανές ώρες δεν πραγματοποιείται καμία αναχώρηση ή άφιξη αεροπλάνων.

Ορισμένες πτήσεις έχουν εκτραπεί προς τη Νίκαια, τη Νιμ και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Incendie très actif aux Pennes-Mirabeau entre l’aéroport de Marignane et Marseille (Bouches-du-Rhône). Rafales à plus de 70 km/h sur zone. Vidéo Ju Lilette via Fire Chaser 13 (Facebook). #incendie pic.twitter.com/A8SnjeS7oa

— Kévin Floury (@kevinfloury) July 8, 2025