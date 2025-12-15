Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο αυτό που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

Το Λούβρο, που βρίσκεται σε αναταραχή μετά τη θεαματική διάρρηξη του Οκτωβρίου, χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια αίθουσα τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου και παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ